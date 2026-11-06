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Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая беременна первенцем

Модель объявила о беременности через месяц после свадьбы

Автор: Коваленко Наталья
Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая беременна первенцем
Победительница «Холостяка-12» Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska

Победительница 12-го сезона романтического шоу «Холостяк» Екатерина Лозовицкая и ее муж, певец и бывший участник «Голоса страны» Гидаят Сеидов (GEED), готовятся впервые стать родителями.

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Новостью о беременности модель поделилась на своей странице в инстаграме. Екатерина опубликовала кадры из черно-белой фотосессии, на которых демонстрировала заметно округлившийся животик в обтягивающем плаще и черном белье. Гидаят на снимках нежно обнимал и целовал любимую.

«Мы так тебе рады», — лаконично подписала подборку Лозовицкая.

Пока пара держит в тайне срок беременности и пол будущего ребенка.

Напомним, что о романе Екатерины и Гидаята стало известно лишь в начале августа 2026 года. 23 сентября влюбленные официально стали супругами.

Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska

Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska
Екатерина Лозовицкая беременна первенцем instagram.com/kateryna_lozovytska

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Теги:
Холостяк, шоу-бизнес, беременность звезд, Екатерина Лозовицкая

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