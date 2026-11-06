Экс-участница «ВИА Гры» Кожевникова показала фигуру через месяц после родов

Певица впервые стала мамой в начале октября

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Анастасия Кожевникова высказалась о процессе похудения после беременности. Бывшая участница группы «ВИА Гра» показала в инстаграме, как выглядит ее фигура спустя четыре недели после рождения дочери Вивьен.

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В разделе сториз Анастасия запостила видео, где снимала себя в зеркало. Артистка продемонстрировала свое тело в белье и подробно рассказала, как планирует возвращаться в форму.

«4 недели после родов. Хотела вчера немножко начать заниматься, но весь день была прикована к ребенку. Не позанималась. Задача: укрепить мышцы таза, живота, стараться вернуть тонус кожи (тут хочу советы от вас, кто как справлялся), постепенно уменьшить сладкое», — поделилась Кожевникова.