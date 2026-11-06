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Грабар признался, почему сначала согласился стать «Холостяком», а потом отказался

Назар отклонил предложение стать главным героем шоу

Автор: Коваленко Наталья
Грабар признался, почему сначала согласился стать «Холостяком», а потом отказался
Грабар признался, почему сначала согласился стать «Холостяком», а потом отказался instagram.com/nazargrabar

Украинский военный, модель и танцор Назар Грабар в интервью ютуб-каналу Алины Доротюк рассказал, почему отказался от предложения стать главным героем реалити-шоу «Холостяк».

По словам Назара, создатели проекта искали ветерана и предлагали ему участие еще до того, как героем стал Тарас Цимбалюк. Хотя финансовые условия его полностью устраивали, он решил отказаться из-за опасений спекуляций на теме войны и личной трагедии.

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«По гонорару сошлись, уже все нормально было. Я к этому хотел отнестись как к работе. Конечно, никто там себе любовь не ищет. Это шоу не про любовь, это шоу, чтобы смотрели люди и кринджевали уже», — поделился Грабар.

Он также добавил, что сейчас это реалити воспринимается скорее как комическое действие, а не романтический проект: «Это уже как смотреть "Сумерки", типа первую часть, на сегодняшний день».

Окончательное решение отказаться от участия Грабар принял, когда осознал, как именно продюсеры могут использовать его пережитый опыт.

«Я знаю, как канал умеет выкручивать истории, как канал умеет выдавливать слезу из людей. И я тогда сидел в Буче дома на лавочке и такой думаю: "Так, ну это гонорар хороший, можно будет не работать там много месяцев". А потом все-таки думаю: "Боже, а они же это так выкрутят. Они же это выкрутят, что у меня такая утрата, такая гибель. Это будет в каждом шоу, как они выкрутят, вот как они осквернят память, потому что они будут тебе рассказывать так наоборот. Это чтобы люди знали, понимали. Да нет, они будут выдавливать из людей жалость вот эту. Не хочу, не хочу". Я понял, что не готов делиться вот настолько сильно, выкручивать эту историю с утратой и войной, что я сказал: "Нет, нет, в этом я не уступлю, поэтому нет"», — подчеркнул военный.

Назар отметил, что до полномасштабного вторжения его отношение к подобным предложениям было другим, однако война изменила его внутренние ориентиры.

«Вот скорее Назар Грабар, который был до полномасштабного вторжения, мог бы согласиться на эту историю. А че, весело, работка, хи-хи-ха-ха, еще и заплатят. Потом я все-таки думаю: "Нет"», — объяснил он.

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Теги:
Холостяк, шоу-бизнес

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