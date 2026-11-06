Пара более восьми месяцев скрывала пополнение в семье

Автор: Коваленко Наталья

У звезды «Людей Икс» Николаса Холта и его жены родились близнецы

Британский актер Николас Холт, известный по ролям в лентах «Безумный Макс: Дорога ярости», «Меню» и франшизе «Люди Икс», теперь многодетный отец. Об этом стало известно совершенно случайно во время совместного интервью 36-й звезды с его коллегой Питом Дэвидсоном для издания ET на промо-мероприятии фильма «Как ограбить банк».

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Обсуждая отцовство, Дэвидсон назвал Холта «прекрасным отцом четверых детей, которым еще нет и 7 лет». Звездный папа не возражал, улыбнулся и утвердительно произнес: «Да, да».

Ранее фаны считали, что Николас и его 33-летняя жена, модель Бриана Холли, воспитывают двоих детей: 7-летнего сына Хоакина и малыша, родившегося в конце 2022 года. Однако из слов Дэвидсона стало понятно, что семья пополнилась близнецами.

«Это просто безумие! Элси (девушка Дэвидсона — ред.) была беременна во время наших съемок, а Николас как раз встретил своих близнецов и каждые выходные летал к семье. Это было действительно удивительно», — рассказал Пит.

Слухи о пополнении появились еще в марте 2026 года, когда Бриана ответила в соцсетях на упреки по поводу пластики груди после премии «Оскар». Модель тогда отметила, что это эффект от грудного вскармливания «нескольких малышей одновременно».

Холт и Холли состоят в отношениях с декабря 2016 года. Влюбленные держат личную жизнь в тайне и не разглашают дату своей свадьбы, хотя Холт публично называет Бриану своей женой с конца 2024 года.