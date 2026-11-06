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Актера Рассела Брэнда признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии

Экс-мужу Кэти Перри грозит длительный тюремный срок

Автор: Коваленко Наталья
Актера Рассела Брэнда признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии
Актера Рассела Брэнда признали виновным в изнасиловании и сексуальном насилии
Getty Images

Британского комика и актера Рассела Брэнда признали виновным по четырем эпизодам сексуальных преступлений, среди которых один случай изнасилования и три случая сексуального насилия. Соответствующее решение было принято присяжными Королевского суда Саутворка в Лондоне после трех дней обсуждений и трехнедельного судебного процесса.

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Как сообщает People, 51-летнего артиста взяли под стражу прямо в зале суда. Судья Беннатан четко дал понять, что актера ждет длительный тюремный срок.

«Вас признали виновным в ряде преступлений, включая изнасилование. Следствием этого неизбежно станет длительный тюремный срок», — заявил судья перед тем, как отправить Брэнда под стражу.

Судебный процесс над актером начался 12 октября 2026 года и опирался на показания шести женщин, заявивших о преступлениях, совершенных в период с 1999 по 2009 год. Первоначальное расследование началось еще в 2023 году после совместного материала изданий The Times, The Sunday Times и телепрограммы Dispatches.

Сам Рассел Брэнд отвергал все обвинения, утверждая в суде, что все его связи происходили по обоюдному согласию. Официальное оглашение приговора и длительности тюремного срока назначено на понедельник, 9 ноября. Согласно британскому законодательству, за изнасилование актеру грозит до 19 лет лишения свободы (или пожизненное), а за каждый эпизод сексуального насилия — до 10 лет.

Рассел Брэнд возле здания суда
Рассел Брэнд возле здания суда
Getty Images

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Теги:
суд, шоу-бизнес

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