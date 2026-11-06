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Zi Faámelu, известная ранее как Борис Апрель, возвращается в шоубиз с собственным ток-шоу

Звезда «Фабрики звезд» готовит англоязычный проект на ютубе

Автор: Коваленко Наталья
Zi Faámelu, известная ранее как Борис Апрель, возвращается в шоубиз с собственным ток-шоу
Zi Faámelu, известная ранее как Борис Апрель, возвращается в шоубиз с собственным ток-шоу Фото: ютуб-канал Zi Faámelu

Певица-трансгендер Zi Faámelu, ранее выступавшая под псевдонимами Борис Апрель и Зианджа, готовится к громкому возвращению. Артистка анонсировала запуск собственного ютуб-проекта — The Zi Faámelu Show.

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После длительного перерыва в соцсетях исполнительница предстала перед поклонниками в новом стильном образе с короткой стрижкой и ярким макияжем.

«Эра социальной изоляции официально завершилась! Угадайте, кто исцелилась, увлажнилась, омолодилась и снова готова сиять? Ваша новая любимая ведущая ток-шоу, дорогие мои», — написала артистка в инстаграме.

По словам Zi Faámelu, она годами мечтала попробовать себя в роли ведущей, но решила не ждать приглашения от продюсеров, а создать собственное пространство для откровенных разговоров.

Премьера шоу запланирована на воскресенье, 8 ноября. Судя по анонсам, проект будет ориентирован на международную аудиторию и будет вестись на английском языке.

В своей авторской программе певица планирует обсуждать с гостями темы любви, отношений, личностного развития, поиска себя и ломания устаревших стереотипов.

«Зачем ждать, пока кто-то даст мне сцену, если я могу создать собственную — место, где смогу быть собой на полную, самой настоящей и открытой? Я не обещаю образцового поведения, но обещаю приятную компанию», — добавила она.

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Теги:
Зианджа, Борис Апрель, шоу-бизнес

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