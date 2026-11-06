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Тоня Матвиенко показала редкие фото старшей дочери по случаю ее 28-летия

Как сейчас выглядит Ульяна

Автор: Коваленко Наталья
Тоня Матвиенко показала редкие фото старшей дочери по случаю ее 28-летия
Тоня Матвиенко показала редкие фото старшей дочери по случаю ее 28-летия instagram.com/tonya_matvienko

Известная украинская певица Антонина Матвиенко посвятила новый пост в соцсети своему первенцу. На своей странице в инстаграме исполнительница хитов «Ліхтарики» и «Кульбаби» публично обратилась к старшей дочери по случаю ее дня рождения. В пятницу, 6 ноября, Ульяна отпраздновала 28-летие.

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Звездная мама опубликовала подборку редких кадров именинницы, где она позировала в вышиванке и мини-юбке, а также во время путешествий и отдыха у моря. На некоторых кадрах можно увидеть и младшую дочь Тони — 11-летнюю Нину.

«Сегодня 28 лет моему первому счастью, моей девочке которая впервые сделала меня мамой. Я не просто горжусь тобой — я восхищаюсь тобой, равняюсь на тебя и безгранично счастлива быть твоей мамой. Я так хочу, чтобы у тебя все получалось, чтобы все твои мечты осуществлялись. И я даже не сомневаюсь, что так и будет, потому что ты невероятная. Люблю тебя больше, чем способны сказать любые слова. Будь счастлива, моя Уля. Всегда!», — написала Матвиенко.

Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko

Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko
Тоня Матвиенко поздравила дочь с 28-летием instagram.com/tonya_matvienko

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Теги:
Тоня Матвиенко, шоу-бизнес, дети звезд

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