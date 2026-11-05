Актер объявил о банкротстве бизнеса

Автор: Коваленко Наталья

Звезда «Во все тяжкие» Дин Норрис разводится с женой на фоне миллионных долгов

Американский актер Дин Норрис переживает сложный период в личной жизни и финансах. Как выяснили журналисты Page Six, 63-летняя звезда сериалов «Во все тяжкие», «Под куполом» и «Теория Большого взрыва» и его жена Бриджет Норрис тайно подали на развод после 24 лет совместной жизни и одновременно столкнулись с угрозой банкротства своего бизнеса.

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Согласно судебным документам, Бриджет подала заявление на расторжение брака из-за «непреодолимых разногласий» еще в День святого Валентина в 2025 году. Датой разрыва она указала 15 января. Дин ответил на заявление в мае того же года, но развод еще не завершен.

Жена актера добивается совместной опеки над двоими несовершеннолетними детьми, 17-летней дочерью Зои и 16-летним сыном Дином-младшим, и требует выплаты алиментов. Всего у супругов пятеро общих детей.

Помимо семейного раскола, экс-супруги столкнулись с серьезными долговыми обязательствами. 25 сентября их компания подала заявление о банкротстве по Главе 11 (предполагающей реструктуризацию долга ради сохранения деятельности) для своего популярного ресторана Swing Inn Cafe в Калифорнии, который они приобрели в 2022 году.

По данным из документов, активы заведения оцениваются в 147 809 долларов, а долговые обязательства достигают 1 811 598 долларов.

Несмотря на финансовые и судебные разборки, ресторан продолжает работать, а сам Дин Норрис на днях активно общался с поклонниками в заведении и анонсировал в соцсетях праздничное меню ко Дню благодарения.