«Мы выжили»: Тышкевич и Томусяк рассказали о главных трудностях первой недели родительства

Актеры честно признались, что ей давалось нелегко в воспитании сына

Автор: Коваленко Наталья

Актерская супружеская пара Катерина Тышкевич и Валентин Томусяк записали честный видеоотзыв о своей первой неделе родительства. В новом ролике в инстаграме пара призналась, что самым сложным испытанием для них стало полное отсутствие сна, особенно в первую ночь в роддоме.

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«Мы выжили… Самое сложное — это отсутствие сна. Мы понимали, что его станет существенно меньше, но мы не понимали, что он исчезнет совсем. Нам все говорили, что: "О, бессонные ночи", но, ну, настолько, что вообще сна нет. Действительно, самой тяжелой оказалась первая ночь, как раз в роддоме, несмотря на то, что у нас была помощь, у нас была детская няня, которая была по первому зову, приходила, все помогала. Но из-за того, что малыш адаптировался к этому новому материальному миру вне животика, и мы ни хрена о нем не знали, что он хочет, то в какой-то момент мы оба испугались, переглянулись и подумали: "На что это мы подписались? Неужели вся наша жизнь будет теперь вот такой?"», — отметили в видео Тышкевич и Томусяк.

На вторую ночь маленький Данелик вел себя спокойнее, а родители начали лучше понимать его желания. Помогают в быту и бабушки, которым пара выражает большую благодарность.

Пара также обсудила вопросы тревожности и бытовых навыков. Катерина призналась, что опасалась сильной тревожности перед родами, однако на практике все оказалось легче, чем в ее воображении, а наличие большого количества помощи значительно облегчает ситуацию.

Смена подгузников и переодевание сначала давались Катерине тяжело из-за страха навредить малышу. Валентин пошутил, что «имел фору в три дня», пока жена отдыхала после кесарева сечения, поэтому освоил эти навыки быстрее.

В конце ролика супруги отметили, что они невероятно счастливы от того, что их ребенок родился здоровым. Также Катерина добавила, что роды не ухудшили ее состояние здоровья и ситуацию с хронической головной болью, с которой она очень долгий период боролась. Пара пошутила, что снимет видео о том, как они следующие семь дней провели с малышом без помощи бабушек.