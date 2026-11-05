Карди Би отпраздновала 1-летие младшего сына и впервые рассекретила его имя

Реперша родила мальчика от футболиста Стефона Диггса

Автор: Коваленко Наталья

Американская рэперка Карди Би (Cardi B) отпраздновала первый день рождения своего младшего сына. По случаю праздника 34-летняя артистка обнародовала в инстаграме серию фотографий малыша, а также впервые публично объявила его имя. Мальчика, отцом которого является игрок NFL Стефон Диггс, назвали Грей М.Д.

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«С 1-м днем рождения, Грей М.Д.! Прошел всего 1 год с момента нашей встречи, а кажется, будто ты рядом со мной вечность. Ты озаряешь мою жизнь и каждую комнату своей улыбкой, смехом и прекрасным духом», — нежно написала исполнительница.

Артистка призналась, что вынашивала сына во время одного из самых сложных и неопределенных периодов в своей жизни, и именно беременность дала ей силы преодолеть все испытания.

Грей станет первым общим ребенком для Карди и Стефона. Также рэперка воспитывает троих старших детей от бывшего мужа, рэпера Offset — дочь Кулче, сына Вейва и дочь Блоссом.

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib