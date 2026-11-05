АфишаАфиша
Русский Українська

Карди Би отпраздновала 1-летие младшего сына и впервые рассекретила его имя

Реперша родила мальчика от футболиста Стефона Диггса

Автор: Коваленко Наталья
Карди Би отпраздновала 1-летие младшего сына и впервые рассекретила его имя
Карди Би отпраздновала 1-летие младшего сына и впервые рассекретила его имя instagram.com/iamcardib

Американская рэперка Карди Би (Cardi B) отпраздновала первый день рождения своего младшего сына. По случаю праздника 34-летняя артистка обнародовала в инстаграме серию фотографий малыша, а также впервые публично объявила его имя. Мальчика, отцом которого является игрок NFL Стефон Диггс, назвали Грей М.Д.

Читай также: Татьяна Литвинова назвала условие для ее возвращения в шоу «МастерШеф»

«С 1-м днем рождения, Грей М.Д.! Прошел всего 1 год с момента нашей встречи, а кажется, будто ты рядом со мной вечность. Ты озаряешь мою жизнь и каждую комнату своей улыбкой, смехом и прекрасным духом», — нежно написала исполнительница.

Артистка призналась, что вынашивала сына во время одного из самых сложных и неопределенных периодов в своей жизни, и именно беременность дала ей силы преодолеть все испытания.

Грей станет первым общим ребенком для Карди и Стефона. Также рэперка воспитывает троих старших детей от бывшего мужа, рэпера Offset — дочь Кулче, сына Вейва и дочь Блоссом.

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib
Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib
Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib
Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib
Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib
Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib
Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib
Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib
Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib
Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib
Младший сын Карди Би instagram.com/iamcardib

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, Карди Би, дети звезд

Статьи по теме

«Премиум-барбер»: Цымбалюк показал, как Светлицкая побрила ему голову
«Премиум-барбер»: Цымбалюк показал, как Светлицкая побрила ему голову
«Холостяк» Вячеслав Кравцов публично заступился за Анну Мишак после секс-скандала
«Холостяк» Вячеслав Кравцов публично заступился за Анну Мишак после секс-скандала
Не больно, но очень страшно: Полякова показала, как ей делают уколы красоты в руки
Не больно, но очень страшно: Полякова показала, как ей делают уколы красоты в руки
MamaRika оказалась в больнице и после наркоза обратилась к женщинам
MamaRika оказалась в больнице и после наркоза обратилась к женщинам
Звезда «Во все тяжкие» Дин Норрис разводится с женой на фоне миллионных долгов
Звезда «Во все тяжкие» Дин Норрис разводится с женой на фоне миллионных долгов
«Мы выжили»: Тышкевич и Томусяк рассказали о главных трудностях первой недели родительства
«Мы выжили»: Тышкевич и Томусяк рассказали о главных трудностях первой недели родительства

Личность дня

SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK