Татьяна Литвинова назвала условие для ее возвращения в шоу «МастерШеф»

Экс-судья проекта заявила, что не будет сниматься с Эктором Хименесом-Браво

Автор: Коваленко Наталья

Ресторатор и кулинарный эксперт Татьяна Литвинова заговорила о возможности снова появиться в судейском кресле популярного кулинарного шоу «МастерШеф». Звезда призналась, что согласится на приглашение телеканала СТБ только при условии отсутствия в команде Эктора Хименеса-Браво.

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Видео с заявлением кулинара распространили в соцсети TikTok . По словам Литвиновой, она больше не планирует поступаться собственными границами и внутренним спокойствием ради телевизионных эфиров.

«Я приду на "МастерШеф", если меня позовут туда, когда Эктора там не будет. Потому что, ну есть вещи, которые вот мои ценности, они уже не воспринимаются, а себя предавать, ну зачем. Я уже настолько взрослая и всем все доказала уже. Я просто живу для себя, для своей души и я хочу смотреть честно людям в глаза, что я и делаю, улыбаться и быть спокойной, быть счастливой», — заявила Литвинова.

Напряженные отношения между Татьяной и колумбийским шеф-поваром продолжаются уже давно. Ранее в интервью Алине Доротюк кулинар делилась подробностями их совместной работы перед камерами. Татьяна рассказывала о сложном поведении Эктора и его пренебрежении коллегами. В частности, во время ее оценивания блюд участников он мог постоянно говорить на испанском в ушной монитор, что выбивало ее из рабочего ритма.

Татьяна Литвинова была судьей «МастерШеф» с 2013 по 2019 год. Когда продюсеры не продлили с ней контракт на следующий сезон, ресторатор предположила, что именно конфликт и напряженные отношения с Хименесом-Браво могли стать одной из главных причин завершения ее сотрудничества с проектом.