Евровидение-2027: объявлен первый участник песенного конкурса

Кипр первым выбрал своего представителя

Автор: Коваленко Наталья

Кипрская общественная телерадиокомпания CyBC стала первым вещателем, который официально назвала своего представителя на 71-м песенном конкурсе Евровидение-2027. Как сообщается на официальном сайте музыкального события, в болгарском городе Бургас от Кипра выступит Джордж Перрис.

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Исполнителя выбрали по результатам оценивания национального и международного экспертных комитетов. Конкурсную песню для Джорджа определят во время национального отбора. CyBC уже открыла прием заявок для композиторов со всего мира, а победителя в специальном телешоу на 50% будут выбирать зрители и на 50% — профессиональное жюри.

Джордж Перрис родился в Афинах в семье француженки и грека. Артист выступал на таких мировых сценах, как нью-йоркский Линкольн-центр, афинский Одеон Герода Аттика и монреальский Place Des Arts. Также он сотрудничал с Ларой Фабиан, Пласидо Доминго, Мишелем Леграном и Тиной Ареной.

Перрис является Национальным амбассадором доброй воли ЮНИСЕФ, а за весомый вклад в культуру правительство Франции наградило его титулом Кавалера Ордена искусств и литературы.

Напомним, что лучшим результатом Кипра за всю историю остается 2-е место Элени Фурейры с песней Fuego в 2018 году.