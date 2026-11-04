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Новая избранница Владимира Дантеса запостила фото певца в постели

Девушка артиста зажгла певца в спальне вместе с домашним любимцем

Автор: Коваленко Наталья
Новая избранница Владимира Дантеса запостила фото певца в постели
Новая избранница Владимира Дантеса запостила фото певца в постели instagram.com/volodymyrdantes, instagram.com/anastasia_nepravda

Любимая украинского певца и ведущего Владимира Дантеса, маркетолог Анастасия Неправда, поделилась в инстаграм-сториз редким домашним фото.

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На черно-белом кадре исполнитель сладко спит под одеялом в постели в просторной спальне с панорамными окнами. Компанию ему составил пушистый любимец — пес Василий, которого Дантес раньше делил с бывшей партнершей Дашей Кацуриной.

Снимок Анастасия лаконично дополнила лишь эмодзи в виде красного сердца. Свежий кадр усилил слухи о том, что Владимир и Анастасия съехались и уже строят совместный быт.

Впервые об их романе заговорили в конце июня, когда Дантес в день своего 38-летия опубликовал романтическое видео с поцелуем на террасе. Тогда он скрыл лицо избранницы, однако подписчики и медиа быстро установили личность девушки.

Неправда сняла Дантеса в постели instagram.com/anastasia_nepravda
Неправда сняла Дантеса в постели instagram.com/anastasia_nepravda

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Теги:
Владимир Дантес, шоу-бизнес, личная жизнь звезд

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