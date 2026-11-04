Сериалы Netflix: лучшие на неделе 26 октября – 1 ноября 2026 года

Что смотрели украинцы в последние дни октября

Автор: Коваленко Наталья

Новый документальный сериал «О Мэттью Перри» (The One About Matthew Perry) возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 26 октября по 1 ноября 2026 года.

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Этот проект рассказывает о голливудском успехе, откровенной правозащитной деятельности и трагической смерти звезды «Друзей» в воспоминаниях его ближайшего окружения. За первую неделю после релиза сериал собрал 9,5 млн зрителей и 29 млн часов просмотров.

Второе место занял третий сезон романтической комедии «Никто этого не хочет». Джоанна и Ной выводят свои отношения на новый уровень на фоне драмы между братьями и сестрами, вмешательства матери и одного большого шага веры. На второй неделе показа сериал привлёк 7,2 млн зрителей и набрал 34,3 млн часов просмотров.

Третью позицию занял мистический триллер «Из глубины». Когда загадочное морское существо начинает терроризировать прибрежный городок, рыбак вынужден бороться за защиту своей семьи и уклада жизни своей общины. Проект пополнил свою аудиторию ещё на 3,8 млн зрителей и набрал 15,5 млн часов просмотров.

10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 26 октября – 1 ноября 2026 года:

«О Мэттью Перри», первый сезон — 9,5 млн зрителей «Никто этого не хочет», третий сезон — 7,2 млн зрителей «Из глубины», мини-сериал — 3,8 млн зрителей «Дипломатка», четвёртый сезон — 2,9 млн зрителей «Любовь слепа: Сезон 11 — Бостон», первый сезон — 2,8 млн зрителей «Минимальная зарплата» (Minimum Wage), первый сезон — 2,4 млн зрителей Raw: 2026 (выпуск от 26 октября) — 2,3 млн зрителей «Извне», первый сезон — 2,2 млн зрителей «К востоку от рая», мини-сериал — 2,2 млн зрителей «Instadocs: Джейн Доу против Корнелла» (Instadocs: Jane Doe v. Cornell) — 2 млн зрителей

Рейтинг сериалов Netflix за 26 октября – 1 ноября 2026 года Netflix

В рейтинге украинских пользователей Netflix на первую строчку поднялась четвёртая часть детективного сериала «Люпен». После четырёх лет за решёткой Ассан готов оставить прошлое позади и начать всё с чистого листа, пока подражатель не вынуждает его вновь стать Люпеном.

Вторую позицию занял пятнадцатый сезон украинской версии реалити-шоу «Холостяк», главным героем которого стал баскетболист Вячеслав Кравцов.

На третье место поднялся третий сезон романтической комедии «Никто этого не хочет».

ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 26 октября – 1 ноября 2026 года:

«Люпен», часть четвёртая «Холостяк», пятнадцатый сезон «Никто этого не хочет», третий сезон «Люпен», часть первая «О Мэттью Перри», первый сезон «Люпен», часть вторая «Люпен», часть третья «Парочка сыщиков», третий сезон «К востоку от рая», мини-сериал «Из глубины», мини-сериал