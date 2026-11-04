Сериалы Netflix: лучшие на неделе 26 октября – 1 ноября 2026 года
Что смотрели украинцы в последние дни октября
Новый документальный сериал «О Мэттью Перри» (The One About Matthew Perry) возглавил мировой рейтинг сериалов и телепрограмм стримингового сервиса Netflix за период с 26 октября по 1 ноября 2026 года.
Читай также: Милла Йовович эмоционально обратилась к старшей дочери в день ее 19-летияЭтот проект рассказывает о голливудском успехе, откровенной правозащитной деятельности и трагической смерти звезды «Друзей» в воспоминаниях его ближайшего окружения. За первую неделю после релиза сериал собрал 9,5 млн зрителей и 29 млн часов просмотров.
Второе место занял третий сезон романтической комедии «Никто этого не хочет». Джоанна и Ной выводят свои отношения на новый уровень на фоне драмы между братьями и сестрами, вмешательства матери и одного большого шага веры. На второй неделе показа сериал привлёк 7,2 млн зрителей и набрал 34,3 млн часов просмотров.
Третью позицию занял мистический триллер «Из глубины». Когда загадочное морское существо начинает терроризировать прибрежный городок, рыбак вынужден бороться за защиту своей семьи и уклада жизни своей общины. Проект пополнил свою аудиторию ещё на 3,8 млн зрителей и набрал 15,5 млн часов просмотров.
10 самых популярных сериалов и шоу Netflix в мире за 26 октября – 1 ноября 2026 года:
- «О Мэттью Перри», первый сезон — 9,5 млн зрителей
- «Никто этого не хочет», третий сезон — 7,2 млн зрителей
- «Из глубины», мини-сериал — 3,8 млн зрителей
- «Дипломатка», четвёртый сезон — 2,9 млн зрителей
- «Любовь слепа: Сезон 11 — Бостон», первый сезон — 2,8 млн зрителей
- «Минимальная зарплата» (Minimum Wage), первый сезон — 2,4 млн зрителей
- Raw: 2026 (выпуск от 26 октября) — 2,3 млн зрителей
- «Извне», первый сезон — 2,2 млн зрителей
- «К востоку от рая», мини-сериал — 2,2 млн зрителей
- «Instadocs: Джейн Доу против Корнелла» (Instadocs: Jane Doe v. Cornell) — 2 млн зрителей
В рейтинге украинских пользователей Netflix на первую строчку поднялась четвёртая часть детективного сериала «Люпен». После четырёх лет за решёткой Ассан готов оставить прошлое позади и начать всё с чистого листа, пока подражатель не вынуждает его вновь стать Люпеном.
Вторую позицию занял пятнадцатый сезон украинской версии реалити-шоу «Холостяк», главным героем которого стал баскетболист Вячеслав Кравцов.
На третье место поднялся третий сезон романтической комедии «Никто этого не хочет».
ТОП-10 самых популярных сериалов Netflix в Украине за 26 октября – 1 ноября 2026 года:
- «Люпен», часть четвёртая
- «Холостяк», пятнадцатый сезон
- «Никто этого не хочет», третий сезон
- «Люпен», часть первая
- «О Мэттью Перри», первый сезон
- «Люпен», часть вторая
- «Люпен», часть третья
- «Парочка сыщиков», третий сезон
- «К востоку от рая», мини-сериал
- «Из глубины», мини-сериал