Звездная мама показала новое фото Эвер Габо

Автор: Коваленко Наталья

Милла Йовович эмоционально обратилась к старшей дочери в день ее 19-летия instagram.com/millajovovich

Всемирно известная актриса Милла Йовович трогательно поздравила свою старшую дочь Эвер Габо Андерсон с 19-летием. Звездная мама опубликовала в инстаграме эмоциональное послание, в котором рассказала о становлении именинницы как самостоятельной, целеустремленной и вдохновенной личности, а также запостила ее свежее портретное фото.

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В своем поздравлении Йовович подчеркнула, что хотя несравненная красота Эвер очевидна для каждого, гораздо большим даром являются ее внутренний мир, дисциплина и стремление развиваться.

«Красоту, конечно, невозможно игнорировать, но твое стремление стать убедительным, независимым, страстным, образованным и дисциплинированным человеком — это дар вне любого сравнения. Как другая душа, с которой я делю этот жизненный путь, ты была для меня и ученицей, и учителем. Теперь я просто могу восхищаться тем, какой уникальной и мощной силой природы ты стала», — поделилась актриса.

Милла призналась, что наблюдать за взрослением дочери — это величайшая радость для родителей. По словам звезды, мудрость и уверенность Эвер полностью развеивают страхи, которые обычно испытывают родители, когда дети отправляются во взрослую жизнь.

«Шторм на горизонте полностью сформировался и вот-вот вырвется на свободу. Мой зонт открыт, а тайная улыбка предвосхищает то влияние, которое ты окажешь на мир вокруг. С любовью, твоя мамочка», — нежно подытожила Йовович.

Напомним, что Эвер Габо пошла по стопам знаменитой матери и уже активно строит актерскую и модельную карьеру.