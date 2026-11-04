Осадчая показала свою бабушку, которой исполнился 91 год

Екатерина Осадчая выставила фотографию родственницы с праздничным тортом.

Екатерина Осадчая поделилась редким семейным фото. Ее бабушка Рая отпраздновала 91-летие. По этому поводу телеведущая посвятила родственнице теплые слова в инстаграме.

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На опубликованном снимке именинница улыбается, держа праздничный торт со свечами. Осадчая пожелала родному человеку "многих благих лет". Подписчики могли заметить, что ведущая и ее бабушка заметно похожи.

Ранее Екатерина рассказывала, что бабушка играет особую роль в ее жизни. Она называла родственницу одновременно самым строгим критиком и надежной поддержкой.

Рая пережила Вторую мировую войну и послевоенный голод в Киеве. Несмотря на почтенный возраст, женщина остается активной: посещает родных и участвует в жизни четырех правнуков.

instagram kosadcha

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Главным жизненным принципом бабушки ведущая называла постоянное движение, стремление развиваться, не лениться и достигать поставленных целей.