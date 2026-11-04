Алла Костромичева снялась в рождественском видео Gucci с Мэрайей Кэри

Украинка приняла участие в новогодней рекламной кампании знаменитого бренда

Автор: Коваленко Наталья

Украинская топ-модель Алла Костромичева снялась в новом видео от итальянского модного дома Gucci. Бывшая судья проекта «Топ-модель по-украински» стала одной из героинь праздничного рождественского кампейна Gucci Gift, главную роль в котором исполнила американская певица и «королева Рождества» Мэрайя Кэри.

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Кампанию в стиле фильма «Отель "Гранд Будапешт"» и атмосферы 1990-х годов снял известный американский режиссер Хармони Корин. Саундтреком к видео стал легендарный хит Кэри All I Want For Christmas Is You.

По сюжету видео, действие разворачивается в роскошном заснеженном отеле, где персонал и уважаемые гости с нетерпением ожидают приезда требовательной звезды. Среди гостей, которые замирают в предвкушении появления Кэри, появляется и Алла Костромичева.

В ролике Мэрайя примеряет наряды из специальной капсульной коллекции Gucci Butterfly, мотив которой является отсылкой к ее культовому альбому Butterfly 1997 года.

Для Костромичевой это не первая работа с итальянским брендом в этом сезоне: украинка регулярно участвует в показах Gucci на Неделе моды в Милане, а также недавно снялась в их детективном проекте Crimes Against Fashion.