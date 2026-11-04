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SKYLERR поделилась новыми кадрами со своей свадьбы

Певица вышла замуж за адвоката Евгения Пронина

Автор: Коваленко Наталья
SKYLERR поделилась новыми кадрами со своей свадьбы
SKYLERR поделилась новыми кадрами со своей свадьбы instagram.com/skylerr_official

Украинская певица SKYLERR (Валерия Кудрявец) опубликовала новые фото и видео со своей свадьбы с юристом Евгением Прониным. Влюбленные официально стали мужем и женой 1 ноября после двух лет отношений.

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На своей странице в инстаграме звезда подробнее показала подписчикам свое свадебное платье и обручальные кольца. SKYLERR демонстрировала белый наряд прямого кроя с длинным шлейфом, обнаженной спиной, V-образным вырезом в зоне декольте и шалью. Свадебный образ она дополнила букетом из желтых калл.

«Мое роскошное платье для росписи из коллекции Eva Lendel от Crystal Salon», — подписала артистка.

В другой публикации SKYLERR запостила видео, где целовалась и нежно обнималась с Евгением после обмена обручальными кольцами от бренда SOLO for diamonds.

«Есть вещи, в которых хочется запечатлеть вечность. Наша любовь, чувства и все то, для чего иногда не хватает слов. Именно такими для нас стали обручальные кольца. И, кажется, ничто не могло так нежно и точно передать то, что живет в наших сердцах, как философия SOLO for diamonds. Поэтому выбор был очевиден», — прокомментировала певица.

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Теги:
шоу-бизнес, свадьбы звезд, свадебное платье, SKYLERR

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