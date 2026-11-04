Григорий Бакланов получил травму прямо во время спектакля во Львове

Актер упал от боли прямо на сцене

Автор: Коваленко Наталья

Украинский актер Григорий Бакланов получил травму во время выступления на театральной сцене. Инцидент произошел 2 ноября во Львове, где артист находился на гастролях со спектаклем «Місто».

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Показ проходил во Львовском национальном академическом театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой. Во время исполнения одного из танцевальных номеров артист внезапно упал и схватился. Как позже объяснил сам Бакланов в своих соцсетях, у него во время движения «выскочило колено».

Григорий Бакланов получил травму instagram.com/_nvolosyanko

Артисту пришлось немедленно обратиться в местный травмпункт. Опубликовав видео, на котором он хромает после визита к врачам, Бакланов отметил, что медики порекомендовали ему временный покой и отдых.

«Вот искренне спасибо, когда делаете сторис. Сейчас врач благодаря вам пересмотрел "Місто". И смог точно сказать, что надо делать. Отдыхать», — с юмором прокомментировал ситуацию актер.