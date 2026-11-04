Звезда «Киллхауса» Денис Капустин рассказал о службе в ВСУ

Актер стал оператором тяжелых бомберов

Автор: Коваленко Наталья

Украинский актер и режиссер Денис Капустин, известный зрителям по роли командира подразделения ударных беспилотников в военном триллере «Киллхаус», после завершения съемок принял решение присоединиться к Вооруженным силам Украины.

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Во время подготовки к роли звезда проходил обучение обращению с оружием и осваивал курсы пилотирования FPV-дронов. Полученные навыки он решил применить на передовой. Сейчас Капустин выполняет боевые задачи как оператор тяжелых бомберов, нанося удары по российским позициям и обеспечивая необходимые логистические поставки для украинской пехоты.

В интервью для NV актер откровенно признался, что рассматривал разные варианты, в частности поиск работы с бронированием или выезд за границу, но посчитал их неприемлемыми для себя.

«Как я ни смотрел на какие-то другие возможности — искать работу с бронированием, уезжать за границу, прятаться дома — варианты есть, но они мне не нравятся. Получается, что остался только этот», — поделился Денис.

На решение Дениса стать военным существенно повлияли и болезненные личные потери: пропажа без вести его близкого друга, актера Никона Федотова, а также гибель коллеги и бойца «Азова» Алексея Самойленко.

Актер признается, что наибольшей поддержкой во время адаптации к военному быту стало настоящее фронтовое братство. Военная служба изменила и его восприятие близких людей.

«Очень помогает справляться братство и побратимство. Потому что не только я, я тоже слышал от других парней эту фразу: наверное, в гражданской жизни мы бы не пересекались и не тусовались. Ну, действительно, там люди из разных городов, слоев, просто из разных тусовок. А здесь мы объединены определенными обстоятельствами… С начала своей службы заметил, что очень ценю своих друзей, ценю своих близких. Как-то между нами появилось больше дистанции, но вырос мой уровень нежности и любви к ним», — отметил артист.

Денис мечтает о возвращении к творчеству, театру и кино после победы. В 2026 году Капустин женился на актрисе Дарье Творонович и теперь стремится как можно скорее воплотить мечты о мирном будущем и детях.