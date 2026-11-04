АфишаАфиша
Русский Українська

Звезда «Киллхауса» Денис Капустин рассказал о службе в ВСУ

Актер стал оператором тяжелых бомберов

Автор: Коваленко Наталья
Звезда «Киллхауса» Денис Капустин рассказал о службе в ВСУ
Звезда «Киллхауса» Денис Капустин рассказал о службе в ВСУ instagram.com/kapustinden_

Украинский актер и режиссер Денис Капустин, известный зрителям по роли командира подразделения ударных беспилотников в военном триллере «Киллхаус», после завершения съемок принял решение присоединиться к Вооруженным силам Украины.

Читай также: Участница «Холостяка» Дарья Харитонова представит Украину на конкурсе Miss International 2026

Во время подготовки к роли звезда проходил обучение обращению с оружием и осваивал курсы пилотирования FPV-дронов. Полученные навыки он решил применить на передовой. Сейчас Капустин выполняет боевые задачи как оператор тяжелых бомберов, нанося удары по российским позициям и обеспечивая необходимые логистические поставки для украинской пехоты.

В интервью для NV актер откровенно признался, что рассматривал разные варианты, в частности поиск работы с бронированием или выезд за границу, но посчитал их неприемлемыми для себя.

«Как я ни смотрел на какие-то другие возможности — искать работу с бронированием, уезжать за границу, прятаться дома — варианты есть, но они мне не нравятся. Получается, что остался только этот», — поделился Денис.

На решение Дениса стать военным существенно повлияли и болезненные личные потери: пропажа без вести его близкого друга, актера Никона Федотова, а также гибель коллеги и бойца «Азова» Алексея Самойленко.

Актер признается, что наибольшей поддержкой во время адаптации к военному быту стало настоящее фронтовое братство. Военная служба изменила и его восприятие близких людей.

«Очень помогает справляться братство и побратимство. Потому что не только я, я тоже слышал от других парней эту фразу: наверное, в гражданской жизни мы бы не пересекались и не тусовались. Ну, действительно, там люди из разных городов, слоев, просто из разных тусовок. А здесь мы объединены определенными обстоятельствами… С начала своей службы заметил, что очень ценю своих друзей, ценю своих близких. Как-то между нами появилось больше дистанции, но вырос мой уровень нежности и любви к ним», — отметил артист.

Денис мечтает о возвращении к творчеству, театру и кино после победы. В 2026 году Капустин женился на актрисе Дарье Творонович и теперь стремится как можно скорее воплотить мечты о мирном будущем и детях.

Читайте нас в Google.News
Теги:
шоу-бизнес, война в Украине, ВСУ

Статьи по теме

Ким Кардашьян на своем глубочайшем декольте показала колье Элизабет Тейлор
Ким Кардашьян на своем глубочайшем декольте показала колье Элизабет Тейлор
Участница «Холостяка» Дарья Харитонова представит Украину на конкурсе Miss International 2026
Участница «Холостяка» Дарья Харитонова представит Украину на конкурсе Miss International 2026
Экс-жена Остапчука Кристина Горняк ответила на обвинения в пиаре на шоу «Холостяк-15»
Экс-жена Остапчука Кристина Горняк ответила на обвинения в пиаре на шоу «Холостяк-15»
Маричка Падалко показала 80-летнего отца и поделилась курьезной историей о нем
Маричка Падалко показала 80-летнего отца и поделилась курьезной историей о нем
«Кайфую от своей фигуры»: 41-летняя Саливанчук запостила видео в белье
«Кайфую от своей фигуры»: 41-летняя Саливанчук запостила видео в белье
Экс-жена Кличко впервые раскрыла профессию их старшего сына
Экс-жена Кличко впервые раскрыла профессию их старшего сына

Личность дня

SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK