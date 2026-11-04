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Лунный календарь красоты на ноябрь 2026 года

Автор: Мельник Анна
Лунный календарь красоты на ноябрь 2026 года
Фото: magnific.com

Планируете визит к косметологу, обновление уходовой рутины или расслабляющие спа-процедуры в ноябре 2026 года? Чтобы результаты превзошли все ожидания, а уход принес максимум пользы, сверьтесь с лунным календарем красоты. В нем собраны лучшие дни для интенсивного ухода, тонизирования кожи, а также даты, когда телу нужен полный покой.

Лунный календарь красоты на ноябрь 2026 года

  • Идеально для косметических процедур: 4, 14, 29, 30 ноября.
  • Отличные дни для ухода за телом: 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 21, 22, 27, 28 ноября.
  • Благоприятно для укрепления и тонуса организма: 6, 7, 10, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26 ноября.
  • Сомнительные даты (лучше отложить активное воздействие): 24 ноября.
  • Самый неблагоприятный день (время для отдыха и полного покоя): 9 ноября.
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Теги:
уход, лунный календарь, красота

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