Автор: Мельник Анна

Планируете визит к косметологу, обновление уходовой рутины или расслабляющие спа-процедуры в ноябре 2026 года? Чтобы результаты превзошли все ожидания, а уход принес максимум пользы, сверьтесь с лунным календарем красоты. В нем собраны лучшие дни для интенсивного ухода, тонизирования кожи, а также даты, когда телу нужен полный покой.

Лунный календарь красоты на ноябрь 2026 года