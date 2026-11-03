Участница «Холостяка» Дарья Харитонова представит Украину на конкурсе Miss International 2026

Танцовщица получила титул Miss International Ukraine 2026 и едет на конкурс в Токио

Автор: Коваленко Наталья

Участница 15-го сезона романтического реалити «Холостяк» и финалистка «Мисс Украина 2025» Дарья Харитонова завоевала официальный титул Miss International Ukraine 2026. Теперь модель и танцовщица готовится отправиться в Японию, где представит нашу страну на 64-м международном конкурсе красоты Miss International. Об этом сообщается на официальной странице «Мисс Украина» в инстаграме.

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Конкурсная программа в Токио продлится с 11 по 27 ноября, а финальное шоу состоится 25 ноября. За корону будут соревноваться представительницы 72 стран и территорий.

Дарья Харитонова является чемпионкой мира по спортивно-бальным танцам среди юниоров и чемпионкой Европы среди взрослых. Кроме того, девушка увлекается серфингом, теннисом и конным спортом, работает хореографом и тренером, а также вместе с мамой развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio.

Особое внимание в своей деятельности украинка уделяет социальным и благотворительным проектам. Девушка принимала участие в благотворительном спецвыпуске «Танці з зірками» совместно с Superhumans Center, присоединялась к женскому движению Ukrainian Women Unity и выступала на «Бале храбрых сердец» в поддержку центра протезирования U+.