Экс-жена Остапчука Кристина Горняк ответила на обвинения в пиаре на шоу «Холостяк-15»

Как блогерша отреагировала на хейтерские комментарии

Автор: Коваленко Наталья

Нотариус и блогер Кристина Горняк, которая ранее была в браке с ведущим Владимиром Остапчуком, эмоционально ответила на волну хейта из-за ее участия в 15-м сезоне проекта «Холостяк».

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В соцсетях новую участницу реалити нередко упрекают в том, что она якобы использует популярность бывшего мужа и участие в шоу лишь ради собственного пиара и увеличения количества подписчиков.

В бэкстейдже с актрисой Натальей Денисенко Кристина категорически опровергла подобные упреки, заявив, что она еще до «Холостяка» стала публичной персоной, поэтому в еще большем продвижении в медиа не нуждается. Юрист объяснила, что решилась на шоу, так как хотела лично познакомиться с Вячеславом Кравцовым и дать себе шанс на новую любовь.

«Я самодостаточна, но это не мешает мне найти свою любовь. Лично я пришла в состоянии девушки, у которой нет отношений, которая готова к отношениям. Я не пришла за публичностью, она у меня есть. Я пришла, потому что я верю в романтическую историю. Я почувствовала, что нужно идти», — подчеркнула Горняк.