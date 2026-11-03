Маричка Падалко показала 80-летнего отца и поделилась курьезной историей о нем

Ведущая поделилась редким семейным фото по случаю юбилея родного человека

Автор: Коваленко Наталья

Известная украинская телеведущая Маричка Падалко поделилась со своими подписчиками в инстаграме семейной фотографией. Поводом для публикации редкого кадра стал день рождения ее папы. 2 ноября Владимиру исполнилось 80 лет.

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По случаю юбилея родного человека телезвезда опубликовала совместное фото с именинником и с букетом фиолетовых тюльпанов. В посте Маричка поздравила папу с важной датой и призналась, что именно от отца переняла лучшие черты и профессиональные склонности.

«Папе сегодня — 80! У меня его фамилия, тяга к информации и новостям, и к… спортивным трансляциям», — написала Падалко.

Также Маричка рассказала забавную историю, которая произошла с ней накануне праздника на одном из публичных мероприятий. К ней подошел знакомый, который когда-то работал вместе с Владимиром, и во время разговора вдруг выдал: «Ну Володи же уже нет же…».

Реакция телеведущей была абсолютно спокойной. Она лишь искренне рассмеялась из-за этой ситуации, поскольку досрочные «похороны» — это к долгим годам жизни.

«Буквально несколько дней назад на одном мероприятии ко мне подошел поздороваться один мужчина, который сказал, что помнит "Володю" по USAID, где мой отец много лет проработал переводчиком. Вижу мужчина, кроме упоминания об отце, хочет мне еще что-то сказать… а потом выдает: "Ну Володи же уже нет же"… Я так рассмеялась. Во-первых, потому что он есть! А во-вторых, потому что досрочные "похороны" — это к долгим годам жизни. Пусть оно так и будет», — оптимистично подытожила ведущая.