АфишаАфиша
Русский Українська

Экс-жена Кличко впервые раскрыла профессию их старшего сына

Наталья Егорова рассекретила, чем занимаются ее дети от мэра Киева

Автор: Коваленко Наталья
Экс-жена Кличко впервые раскрыла профессию их старшего сына
Экс-жена Кличко впервые раскрыла профессию их старшего сына
Getty Images

Украинская модель и певица Наталья Егорова, которая уже долгое время проживает в Германии, сделала редкий публичный комментарий о троих взрослых детях от бывшего мужа, экс-боксера и действующего мэра Киева Виталия Кличко.

Читай также: Светлицкая показала празднование 35-летия с Цымбалюком и друзьями-актерами

В интервью Oboz.ua Наталья впервые рассекретила, чем занимается их старший сын — 26-летний Егор-Даниэль, который получал образование в Лондонском университете. По словам звездной мамы, вместо спортивной карьеры старший наследник решил реализовать себя в сфере финансов и аналитики.

«Старшему сыну Егору 26 лет. Он выбрал бизнес и сейчас работает в трейдинговой компании за границей», — поделилась Егорова.

Модель также рассказала и о других детях, подчеркнув, что проживание в трех разных странах не мешает им поддерживать хорошие семейные отношения.

Елизавета-Виктория, которая вскоре отпразднует 24 года, получает образование в сфере психологии. Мать убеждена, что дочь станет высококлассным специалистом.

21-летний Максим — единственный из детей Виталия Кличко, кто решил связать жизнь с профессиональным спортом. Но вместо бокса парень выбрал баскетбол, и сейчас он выступает за американский университет и сборную Украины.

«У меня трое детей, и все они абсолютно разные — три отдельные личности. Сегодня они живут в трех разных странах, однако остаются очень близкими. Для меня это чрезвычайно важно. Я никогда не делила детей, они всегда росли вместе», — подчеркнула певица.

Напомним, Виталий Кличко и Наталья Егорова объявили о разводе в августе 2022 года после 25 лет брака.

Наталья Егорова с детьми от Виталия Кличко instagram.com/natalia_yegorova
Наталья Егорова с детьми от Виталия Кличко instagram.com/natalia_yegorova

Читайте нас в Google.News
Теги:
Виталий Кличко, шоу-бизнес, дети звезд, Наталья Егорова

Статьи по теме

Ким Кардашьян на своем глубочайшем декольте показала колье Элизабет Тейлор
Ким Кардашьян на своем глубочайшем декольте показала колье Элизабет Тейлор
Участница «Холостяка» Дарья Харитонова представит Украину на конкурсе Miss International 2026
Участница «Холостяка» Дарья Харитонова представит Украину на конкурсе Miss International 2026
Экс-жена Остапчука Кристина Горняк ответила на обвинения в пиаре на шоу «Холостяк-15»
Экс-жена Остапчука Кристина Горняк ответила на обвинения в пиаре на шоу «Холостяк-15»
Маричка Падалко показала 80-летнего отца и поделилась курьезной историей о нем
Маричка Падалко показала 80-летнего отца и поделилась курьезной историей о нем
«Кайфую от своей фигуры»: 41-летняя Саливанчук запостила видео в белье
«Кайфую от своей фигуры»: 41-летняя Саливанчук запостила видео в белье
Бывшая Кличко раскрыла свое гражданство после многих лет жизни за границей
Бывшая Кличко раскрыла свое гражданство после многих лет жизни за границей

Личность дня

SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK