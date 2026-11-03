Экс-жена Кличко впервые раскрыла профессию их старшего сына

Наталья Егорова рассекретила, чем занимаются ее дети от мэра Киева

Автор: Коваленко Наталья

Украинская модель и певица Наталья Егорова, которая уже долгое время проживает в Германии, сделала редкий публичный комментарий о троих взрослых детях от бывшего мужа, экс-боксера и действующего мэра Киева Виталия Кличко.

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В интервью Oboz.ua Наталья впервые рассекретила, чем занимается их старший сын — 26-летний Егор-Даниэль, который получал образование в Лондонском университете. По словам звездной мамы, вместо спортивной карьеры старший наследник решил реализовать себя в сфере финансов и аналитики.

«Старшему сыну Егору 26 лет. Он выбрал бизнес и сейчас работает в трейдинговой компании за границей», — поделилась Егорова.

Модель также рассказала и о других детях, подчеркнув, что проживание в трех разных странах не мешает им поддерживать хорошие семейные отношения.

Елизавета-Виктория, которая вскоре отпразднует 24 года, получает образование в сфере психологии. Мать убеждена, что дочь станет высококлассным специалистом.

21-летний Максим — единственный из детей Виталия Кличко, кто решил связать жизнь с профессиональным спортом. Но вместо бокса парень выбрал баскетбол, и сейчас он выступает за американский университет и сборную Украины.

«У меня трое детей, и все они абсолютно разные — три отдельные личности. Сегодня они живут в трех разных странах, однако остаются очень близкими. Для меня это чрезвычайно важно. Я никогда не делила детей, они всегда росли вместе», — подчеркнула певица.

Напомним, Виталий Кличко и Наталья Егорова объявили о разводе в августе 2022 года после 25 лет брака.