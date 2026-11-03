Светлицкая показала празднование 35-летия с Цымбалюком и друзьями-актерами

Как актриса встретила день рождения

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Елена Светлицкая отпраздновала 35-летие и поделилась в инстаграме кадрами с вечеринки. Событие состоялось в интерьере с красным неоновым светом в столичном заведении «Sansara».

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Именинница выбрала черное платье с элегантным вырезом в зоне декольте. Елена засветила на фото, как ее любимый Тарас Цымбалюк выносит праздничный торт, показала сервированный праздничный стол и сделала селфи с диджейкой.

На других снимках Светлицкая позировала с приглашенными гостями. Поздравить участницу нового «Голосу країни» пришли Владимир Горянский с женой Еленой, Надежда Хильская, Павел Текучев, Роман Крохин и Анна Доскич.

«Я хочу чтобы Инстаграм снова стал тем дневником самых теплых воспоминаний жизни. И в свои 50 хочу смотреть эти фотографии и думать «Какие мы были красивыми и счастливыми!». Мои 35 и праздник, который сложился за один день! Магия… И лучшие люди рядом! Спасибо, что разделили этот день со мной», — написала под праздничными фото Светлицкая.

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska

День рождения Елены Светлицкой instagram.com/olena_svitlytska