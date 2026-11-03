MELOVIN признался, какие суммы тратит на личную охрану из-за угроз с оружием

Певец признался, что у него есть опасные преследователи

Автор: Коваленко Наталья

Украинский певец MELOVIN признался, что уже долгое время вынужден передвигаться по городу исключительно в сопровождении личных охранников из-за постоянных преследований и реальных угроз.

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В интервью для проекта «Ближче до зірок» на канале ТЕТ артист заявил, что его принципиальная позиция и смелость быть собой не раз провоцировали агрессию со стороны недоброжелателей. Негатив в соцсетях неоднократно перерастал в опасные ситуации на улице, в частности с использованием оружия.

«Да, были преследования — и с пистолетом, и что угодно было. Это происходит со мной и до сих пор. Я помню Одессу, как раз после каминг-аута. Помню, я приехал, и мы с охранником катались на самокатах, я спереди, он сзади», — поделился MELOVIN.

Артист отметил, что услуги личных охранников давно стали неотъемлемой частью его повседневности. Финансовые расходы на частную безопасность за годы карьеры достигли впечатляющих масштабов.

«Точно имел бы уже свою машину и несколько квартир», — признался певец, оценивая сумму, которую потратил на бодигардов.

MELOVIN также подчеркнул, что усиленная охрана на его концертах — это прежде всего забота о зрителях, а не только о его личном спокойствии.

Ранее артист сообщил, что 2026 год станет последним годом его концертной деятельности перед длительной творческой паузой. С 2027 года певец планирует взять отпуск от гастролей и посвятить время другим проектам.