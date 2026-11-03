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Булитко показала романтическую фотосессию с женихом в лодке

Звезда «Дизель шоу» поделилась новым видео с Кириллом Поповичем

Автор: Коваленко Наталья
Булитко показала романтическую фотосессию с женихом в лодке
Булитко показала романтическую фотосессию с женихом в лодке instagram.com/metelyk_music

Комедийная актриса и певица Виктория Булитко вместе со своим женихом, музыкантом Кириллом Поповичем, устроила романтическую осеннюю фотосессию прямо посреди реки. Пара сняла нежное видео в лодке и поделилась кадрами в инстаграме.

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Для осеннего фотосета 43-летняя Булитко выбрала яркий и стильный образ: красный берет, красную куртку и коричневую юбку. А 27-летний Кирилл позировал в черной шляпе, черном пальто и светлых джинсах.

Напомним, что влюбленные находятся в статусе обрученных уже более двух лет. Попович сделал предложение Булитко в ее день рождения, 25 января 2024 года. Пара познакомилась во время совместной работы в «Дизель Студио», где Кирилл работал звукорежиссером. В настоящее время пара не только строит отношения, но и развивает музыкальный дуэт METELyK.

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Теги:
Дизель шоу, шоу-бизнес, Виктория Булитко

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