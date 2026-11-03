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«Держились, сколько могли»: Сопонару с мужем-британцем выезжает из Киева

Какой город выбрала пара

Автор: Коваленко Наталья
«Держились, сколько могли»: Сопонару с мужем-британцем выезжает из Киева
«Держились, сколько могли»: Сопонару с мужем-британцем выезжает из Киева instagram.com/irinasoponaru

Украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару сообщила, что вместе с мужем, британским предпринимателем Рисом Бейнхэмом, решила временно уехать из Киева. Причиной переезда стали усиление массированных обстрелов столицы и проблемы со сном из-за постоянных воздушных тревог.

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В интервью для проекта «Наодинці з Гламуром» Ирина откровенно призналась, что хроническая усталость сильно сказалась на ее психоэмоциональном состоянии. Поэтому она вместе с любимым решили пожить в более спокойном городе.

«Мы с Рисом держались, сколько могли. Где-то примерно с августа, когда начали сильно кошмарить, мы еще держались, но уже несколько недель без нормального сна — и у меня "крыша" начала протекать. Я уже даже к психологу думала обратиться, может, мне какие-то лекарства надо принимать. Оказалось, мне надо было просто поспать», — поделилась Сопонару.

Для временного проживания пара выбрала родной город актрисы — Черновцы. Влюбленные планируют переждать холодное время года у родителей Ирины.

«Решили пока поехать в Черновцы, к моим родителям. До конца зимы мы точно будем там. Я не знаю, что должно весной измениться, но по крайней мере ужасные блэкауты мы хотим переждать там», — добавила Сопонару.

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Теги:
шоу-бизнес, Ирина Сопонару

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