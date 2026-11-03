«Никогда не была замужем в Украине»: Камалия ошеломила правдой о браке с Захуром

Отношения пары были оформлены только в Пакистане

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Камалия сделала неожиданное заявление о своих отношениях с миллиардером Мохаммадом Захуром. В интервью Маричке Довбенко артистка призналась, что несмотря на 20 лет совместной жизни и воспитание двоих дочерей-двойняшек, юридически она никогда не была официальной женой бизнесмена на территории Украины.

Как оказалось, союз пары был зарегистрирован в 2003 году исключительно на родине Захура — в Пакистане, тогда как в Украине мужчина категорически отказывался узаконивать брак.

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«У меня даже в "Дії" нет, что я была замужем. У меня есть бумага, когда я выходила замуж в Пакистане, а здесь Захур не захотел оформлять наш брак. Я никогда не была замужем. Я была только в Пакистане замужем, все. Он как будто не слышал, пропускал это как-то. Я всегда чувствовала себя недолюбленной — он никогда не говорил, что меня любит», — откровенно рассказала Камалия.

Артистка призналась, что долгое время мечтала о традиционной украинской свадьбе в белом платье, однако ее просьбы оставались без внимания. Хотя после разрыва весной 2023 года пара продолжает жить под одной крышей ради 13-летних дочерей Арабеллы и Мирабеллы, Камалия боится за свое будущее.

Звезда переживает, что в случае смерти 71-летнего Захура она может остаться ни с чем из-за его старших детей от первого брака. Она отметила, что даже бизнес по выращиванию голубики, которым она сама занималась, юридически оформлен на детей бизнесмена от первого брака.

«Я очень боюсь, что когда Захура не станет, его дети от первого брака заберут у нас все. Просто все. Потому что они даже в тот аграрный бизнес, который я придумала, меня не вписали — вписаны его дети от первого брака и мои дети. Я даже не знаю, куда я пойду попрошайничать», — поделилась эмоциями исполнительница.