Ариана Гранде показала новые фото с бойфрендом и похвасталась сменой имиджа

Певица возобновила отношения с Рики Альваресом спустя 10 лет после разрыва

Автор: Коваленко Наталья

Американская певица Ариана Гранде официально подтвердила возобновление отношений с танцором и фотографом Рики Альваресом спустя 10 лет после разрыва. 33-летняя звезда сцены опубликовала в инстаграме подборку новых кадров из Нью-Йорка, где засветила романтические моменты с любимым.

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На обнародованных фото влюбленные обнимаются на фоне природы, а на одном из снимков Ариана нежно целует Рики в лоб. Также Ариана похвасталась новой стрижкой — коротким бобом.

Гранде и Альварес уже встречались в 2015–2016 годах, однако после разрыва смогли сохранить теплые отношения. Возобновить романтическую связь пара решила летом 2026 года — вскоре после расставания певицы с коллегой по мюзиклу «Wicked» Итаном Слейтером.

Ариана Гранде сменила стрижку и показала нового бойфренда instagram.com/arianagrande

Ариана Гранде сменила стрижку и показала нового бойфренда instagram.com/arianagrande

Ариана Гранде сменила стрижку и показала нового бойфренда instagram.com/arianagrande

Ариана Гранде сменила стрижку и показала нового бойфренда instagram.com/arianagrande