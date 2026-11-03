«Нашла вторую прослушку дома»: Елена Тополя раскрыла новые детали дела о сексе-видео

Певица рассказала о заказчике шантажа и назвала дату суда

Автор: Коваленко Наталья

Украинская певица Елена Тополя раскрыла подробности расследования скандала с шантажом интимным видео. В интервью для проекта «Різні» артистка рассказала о новой находке в собственном доме и назвала дату первого судебного заседания по этому делу.

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Звезда сцены опровергла любые слухи о причастности своего бывшего мужа Тараса Тополи, с которым они развелись незадолго до инцидента. Елена заявила, что за преступлением стоит человек из ее близкого окружения, имевший свободный доступ к ее жилью и автомобилю.

«Все прекрасно понимают, кто это. Все, что можно было сказать по доказательствам, это все, что есть в материалах, я уже сказала. этот человек имел доступ к моей машине, к сигнализации. И не так давно я нашла вторую прослушку дома, и я ее сразу отвезла в прокуратуру. Идут экспертизы и так далее, но не все так просто у нас в правовом поле, понимаете? Не все так легко удается», — призналась Елена.

По словам артистки, причиной таких жестоких действий против нее стала банальная месть. Исполнительница предположила, что у злоумышленника выраженное нарциссическое расстройство личности. Елена добавила, что уже 24 декабря должно состояться первое судебное заседание по исполнителю шантажа, который непосредственно снял интимное видео.

«Что касается скандала и уголовного дела, то 24 декабря будет суд над исполнителем. Мне его немного жаль, но люди должны понимать, что за поступком следует последствие. Это не зло, а справедливость. Каждый человек отвечает за свои слова», — подчеркнула певица, добавив, что стремится к справедливости не только для исполнителя, но и для вероятного организатора.