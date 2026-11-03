АфишаАфиша
Русский Українська

«Нашла вторую прослушку дома»: Елена Тополя раскрыла новые детали дела о сексе-видео

Певица рассказала о заказчике шантажа и назвала дату суда

Автор: Коваленко Наталья
«Нашла вторую прослушку дома»: Елена Тополя раскрыла новые детали дела о сексе-видео
«Нашла вторую прослушку дома»: Елена Тополя раскрыла новые детали дела о сексе-видео instagram.com/alyoshasinger

Украинская певица Елена Тополя раскрыла подробности расследования скандала с шантажом интимным видео. В интервью для проекта «Різні» артистка рассказала о новой находке в собственном доме и назвала дату первого судебного заседания по этому делу.

Читай также: Четверо из шести детей Джоли и Питта официально отказались от фамилии отца

Звезда сцены опровергла любые слухи о причастности своего бывшего мужа Тараса Тополи, с которым они развелись незадолго до инцидента. Елена заявила, что за преступлением стоит человек из ее близкого окружения, имевший свободный доступ к ее жилью и автомобилю.

«Все прекрасно понимают, кто это. Все, что можно было сказать по доказательствам, это все, что есть в материалах, я уже сказала. этот человек имел доступ к моей машине, к сигнализации. И не так давно я нашла вторую прослушку дома, и я ее сразу отвезла в прокуратуру. Идут экспертизы и так далее, но не все так просто у нас в правовом поле, понимаете? Не все так легко удается», — призналась Елена.

По словам артистки, причиной таких жестоких действий против нее стала банальная месть. Исполнительница предположила, что у злоумышленника выраженное нарциссическое расстройство личности. Елена добавила, что уже 24 декабря должно состояться первое судебное заседание по исполнителю шантажа, который непосредственно снял интимное видео.

«Что касается скандала и уголовного дела, то 24 декабря будет суд над исполнителем. Мне его немного жаль, но люди должны понимать, что за поступком следует последствие. Это не зло, а справедливость. Каждый человек отвечает за свои слова», — подчеркнула певица, добавив, что стремится к справедливости не только для исполнителя, но и для вероятного организатора.

Читайте нас в Google.News
Теги:
скандал, суд, шоу-бизнес, Шантаж, Елена Тополя

Статьи по теме

Ким Кардашьян на своем глубочайшем декольте показала колье Элизабет Тейлор
Ким Кардашьян на своем глубочайшем декольте показала колье Элизабет Тейлор
Участница «Холостяка» Дарья Харитонова представит Украину на конкурсе Miss International 2026
Участница «Холостяка» Дарья Харитонова представит Украину на конкурсе Miss International 2026
Экс-жена Остапчука Кристина Горняк ответила на обвинения в пиаре на шоу «Холостяк-15»
Экс-жена Остапчука Кристина Горняк ответила на обвинения в пиаре на шоу «Холостяк-15»
Маричка Падалко показала 80-летнего отца и поделилась курьезной историей о нем
Маричка Падалко показала 80-летнего отца и поделилась курьезной историей о нем
«Кайфую от своей фигуры»: 41-летняя Саливанчук запостила видео в белье
«Кайфую от своей фигуры»: 41-летняя Саливанчук запостила видео в белье
Экс-жена Кличко впервые раскрыла профессию их старшего сына
Экс-жена Кличко впервые раскрыла профессию их старшего сына

Личность дня

SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK