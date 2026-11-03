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Четверо из шести детей Джоли и Питта официально отказались от фамилии отца

18-летняя Вивьен изъяла «Питт» из полного имени

Автор: Коваленко Наталья
Четверо из шести детей Джоли и Питта официально отказались от фамилии отца
Четверо из шести детей Джоли и Питта официально отказались от фамилии отца
Getty Images

Дочь голливудских актеров Анджелины Джоли и Брэда Питта Вивьен официально сменила фамилию. Как сообщает People, в понедельник, 2 ноября суд в Калифорнии окончательно удовлетворил ее ходатайство, изъяв «Питт» из ее полного имени. Теперь девушка официально является Вивьен Маршелин Джоли.

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Петицию на смену фамилии Вивьен подала в июле 2026 года — всего через несколько дней после того, как ей исполнилось 18 лет. В судебных документах девушка указала «личные причины» для такого решения и выполнила все юридические требования штата, в частности опубликовав соответствующее сообщение в газете Los Angeles Daily Journal.

Стоит отметить, что в творческих кругах девушка позиционировала себя без фамилии отца и ранее: в 2024 году в афишах бродвейского мюзикла «Изгои», где она выступила ассистенткой продюсера, Вивьен была указана просто как Вивьен Джоли.

Вивьен стала уже четвертым из шестерых детей Анджелины и Брэда, кто официально отказался от фамилии отца на фоне длительного и напряженного развода родителей.

Шайло (20 лет) первой подала официальную петицию на смену фамилии сразу в день своего 18-летия в мае 2024 года и получила разрешение в августе того же года. Мэддоксу (25 лет) и Захаре (21 год) суд официально согласовал смену фамилий на «Джоли» в сентябре 2026 года.

Брат-близнец Вивьен, Нокс, убрал фамилию «Питт» из своего школьного аттестата в начале года, однако официальных судебных исков от него или старшего брата Пакса (22 года) относительно смены документов пока не было.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году после громкого инцидента на борту частного самолета. Пара получила статус юридически неженатых в 2019-м. Окончательные детали развода урегулировала в декабре 2024 года после восьми лет судебных исков, хотя до сих пор продолжает имущественные споры за французскую винодельню Château Miraval.

Анджелина Джоли со всеми детьми в 2019 году
Анджелина Джоли со всеми детьми в 2019 году
Getty Images

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Теги:
Брэд Питт, Анджелина Джоли, шоу-бизнес, дети звезд

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