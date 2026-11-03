Лучшие и неблагоприятные даты для трат в ноябре 2026

Автор: Мельник Анна

Планируете серьезные финансовые вложения или обновляете повседневный гардероб в ноябре 2026 года? Чтобы каждая покупка оправдала ожидания и принесла максимум пользы, сверьтесь с удачными лунными датами месяца. В этом путеводителе собраны лучшие дни для оформления крупных сделок, а также даты, когда шопинг лучше поставить на паузу.

Лунный календарь покупок на ноябрь 2026 года