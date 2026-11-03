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Лунный календарь покупок на ноябрь 2026 года

Лучшие и неблагоприятные даты для трат в ноябре 2026

Автор: Мельник Анна
Лунный календарь покупок на ноябрь 2026 года
Фото: magnific.com

Планируете серьезные финансовые вложения или обновляете повседневный гардероб в ноябре 2026 года? Чтобы каждая покупка оправдала ожидания и принесла максимум пользы, сверьтесь с удачными лунными датами месяца. В этом путеводителе собраны лучшие дни для оформления крупных сделок, а также даты, когда шопинг лучше поставить на паузу.

Лунный календарь покупок на ноябрь 2026 года

  • Идеально для крупных сделок (квартиры, авто): 14, 15, 20, 21, 23 ноября.
  • Отличные дни для любых удачных приобретений: 6, 7, 13, 17, 19, 22 ноября.
  • Нейтральные даты (подходят для мелких бытовых мелочей): 1, 3, 4, 10, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ноября.
  • Сомнительные числа (важные покупки лучше перенести): 2, 5, 11, 12, 16, 18, 27 ноября.
  • Самые неблагоприятные дни (полный отказ от трат): 8, 9 ноября.
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Теги:
деньги, финансы, покупки, лунный календарь

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