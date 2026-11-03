Лунный календарь покупок на ноябрь 2026 года
Лучшие и неблагоприятные даты для трат в ноябре 2026
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Планируете серьезные финансовые вложения или обновляете повседневный гардероб в ноябре 2026 года? Чтобы каждая покупка оправдала ожидания и принесла максимум пользы, сверьтесь с удачными лунными датами месяца. В этом путеводителе собраны лучшие дни для оформления крупных сделок, а также даты, когда шопинг лучше поставить на паузу.
Лунный календарь покупок на ноябрь 2026 года
- Идеально для крупных сделок (квартиры, авто): 14, 15, 20, 21, 23 ноября.
- Отличные дни для любых удачных приобретений: 6, 7, 13, 17, 19, 22 ноября.
- Нейтральные даты (подходят для мелких бытовых мелочей): 1, 3, 4, 10, 24, 25, 26, 28, 29, 30 ноября.
- Сомнительные числа (важные покупки лучше перенести): 2, 5, 11, 12, 16, 18, 27 ноября.
- Самые неблагоприятные дни (полный отказ от трат): 8, 9 ноября.