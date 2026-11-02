Лиев Шрайбер в новом сериале засветил символический одесский браслет

Актер поддержал Украину во время съемок для Apple TV+

Автор: Коваленко Наталья

Американский актер и режиссер Лиев Шрайбер в очередной раз продемонстрировал миру свою поддержку Украины. В новом сериале-триллере «Ноктюрн» от Apple TV звезда появился в кадре с сине-желтым благотворительным браслетом Odesa Bracelet. Об этом сообщили на официальной странице платформы UNITED24 в инстаграме.

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Шрайбер, сыгравший в сериале персонажа по имени Джон Линн, отказался снимать украшение на время съемок и сделал его частью гардероба своего героя.

Этот аксессуар имеет особое значение для актера. Его дедушка по материнской линии был эмигрантом из Одессы.

Автором благотворительного браслета Odesa Bracelet является американский дизайнер Джилл Платнер. Украшение изготовлено вручную из сине-желтого шнура со серебряной застежкой. 100% прибыли от продажи аксессуара направляется в инициативу BlueCheck Ukraine, сооснователем которой является сам Шрайбер, на финансирование неотложных гуманитарных и медицинских проектов для гражданского населения Украины.

Напомним, что Лиев Шрайбер в 2022 году стал официальным амбассадором UNITED24 в направлении «Медицинская помощь» и уже собрал миллионы долларов на генераторы для украинских больниц.