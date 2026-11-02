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Первый продюсер Никитюк раскрыл ее гонорар на заре карьеры

Дядя Жора пролил свет на финансы Леси Никитюк в период, когда она только что стала публичной персоной.

Автор: Дмитрий Сыч
Первый продюсер Никитюк раскрыл ее гонорар на заре карьеры
Леся в начале профессионального пути получала трехзначную сумму
instagram lesia_nikituk

Украинский юморист дядя Жора рассказал о сотрудничестве с телеведущей Лесей Никитюк в начале ее карьеры. По его словам, они знакомы еще с юности, ведь оба родом из Хмельницкого.

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Шоумен напомнил, что в свое время занимался развитием местного КВН. Команда города принимала участие во всеукраинских чемпионатах. Среди молодых участников тогда была и Никитюк, которой на тот момент было около 17 лет.

Впоследствии дядя Жора решил создать собственный юмористический проект в женском формате и пригласил Лесю в команду. Так началось их профессиональное сотрудничество.

Юморист также упомянул, что на старте Никитюк получала около 100 долларов. Он объяснил, что такая сумма была типичной для начинающих в юмористической сфере, а дальнейший заработок зависел от популярности артиста, спроса и ситуации на рынке.

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По словам шоумена, они поддерживают контакт и сейчас: пересекаются на съемочных площадках, а также он поздравлял Лесю по случаю дня рождения.

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Теги:
деньги, Хмельницкий, гонорар, Леся Никитюк, Дядя Жора, КВН, шоу-бизнес

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