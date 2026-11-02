Екатерина Тышкевич показала первые фото выписки из роддома

Актриса рассказала о первой ночи дома с младенцем

Автор: Коваленко Наталья

Украинская актриса Екатерина Тышкевич вместе с новорожденным сыном Даниэликом наконец-то вернулись домой из роддома. Знаменитая мамочка поделилась трогательными кадрами выписки из роддома в Виннице, куда она с мужем-актером Валентином Томусяком переехала незадолго до рождения малыша.

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В инстаграме Екатерина рассказала, что первая ночь дома выдалась удивительно спокойной благодаря поддержке родных. Маленького Даниэля взяли под опеку сразу две пары бабушек и дедушек, приехавших поздравить семью. Родные взяли на себя все ночные хлопоты, принося младенца маме исключительно на кормление.

«Мы сегодня ночевали уже дома в новом составе +1. Слава Богу, у Данелика в жизни есть аж два полных состава дедушек с бабушками! И все они приехали на нашу винницкую выписку и взяли на себя первую ночную вахту вне роддома. А мне внука приносили исключительно на кормление. Потому что, признаем честно, за 4 ночи в роддоме сын нас знатно погонял, так что сна было катастрофически мало. Сегодня мы с Валиком уже чувствуем себя значительно более отдохнувшими и набрались новых сил, чтобы с удовольствием входить в свою новую родительскую роль и заботу о нашем Даниэле», — поделилась Тышкевич.

Напомним, что звездная пара впервые стала родителями в конце 28 октября года.

Екатерина Тишкевич вернулась домой из родильного instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тишкевич вернулась домой из родильного instagram.com/kateryna__tyshkevych

Екатерина Тишкевич вернулась домой из родильного instagram.com/kateryna__tyshkevych