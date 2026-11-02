Сьюки Уотерхаус опровергла слухи о замужестве

Автор: Коваленко Наталья

Возлюбленная Паттинсона призналась, почему они отложили свадьбу после 8 лет отношений

Британская певица и модель Сьюки Уотерхаус опровергла информацию о том, что она тайно вышла замуж за звезду «Сумерек» и «Бэтмена» Роберта Паттинсона. Слухи о свадьбе пары вспыхнули в начале 2025 года, когда актриса Шэрон Стоун публично назвала Паттинсона «мужем» Сьюки.

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В новом интервью изданию Sunday Times 34-летняя Уотерхаус заявила, что они с 40-летним Робертом еще не стали официально мужем и женой, однако активно планируют будущую церемонию.

«Это будет либо все, либо ничего. Если мы уже собираемся это сделать, то это будет масштабная вечеринка по полной», — призналась Сьюки.

По словам артистки, из-за чрезвычайно плотных рабочих графиков свадьбу пришлось отложить.

Звездная пара вместе с 2018 года, и Уотерхаус не скрывает своего восхищения продолжительностью и прочностью их отношений. В марте 2024 года у влюбленных родилась дочь.

«Это почти десятилетие, и это прекрасная вещь. Я смотрю на это и думаю: "Не могу поверить, что это есть в моей жизни, и не могу поверить, что я так счастлива"», — поделилась исполнительница.