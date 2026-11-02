АфишаАфиша
Русский Українська

Возлюбленная Паттинсона призналась, почему они отложили свадьбу после 8 лет отношений

Сьюки Уотерхаус опровергла слухи о замужестве

Автор: Коваленко Наталья
Возлюбленная Паттинсона призналась, почему они отложили свадьбу после 8 лет отношений
Возлюбленная Паттинсона призналась, почему они отложили свадьбу после 8 лет отношений
Getty Images

Британская певица и модель Сьюки Уотерхаус опровергла информацию о том, что она тайно вышла замуж за звезду «Сумерек» и «Бэтмена» Роберта Паттинсона. Слухи о свадьбе пары вспыхнули в начале 2025 года, когда актриса Шэрон Стоун публично назвала Паттинсона «мужем» Сьюки.

Читай также: Ефросинина показала семейный уикенд с мужем-военным и сыном

В новом интервью изданию Sunday Times 34-летняя Уотерхаус заявила, что они с 40-летним Робертом еще не стали официально мужем и женой, однако активно планируют будущую церемонию.

«Это будет либо все, либо ничего. Если мы уже собираемся это сделать, то это будет масштабная вечеринка по полной», — призналась Сьюки.

По словам артистки, из-за чрезвычайно плотных рабочих графиков свадьбу пришлось отложить.

Звездная пара вместе с 2018 года, и Уотерхаус не скрывает своего восхищения продолжительностью и прочностью их отношений. В марте 2024 года у влюбленных родилась дочь.

«Это почти десятилетие, и это прекрасная вещь. Я смотрю на это и думаю: "Не могу поверить, что это есть в моей жизни, и не могу поверить, что я так счастлива"», — поделилась исполнительница.

Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон
Сьюки Уотерхаус и Роберт Паттинсон
Getty Images

Читайте нас в Google.News
Теги:
Роберт Паттинсон, шоу-бизнес, Сьюки Уотерхаус

Статьи по теме

Майкл Дуглас рассказал о жизни Джека Николсона после исчезновения с экранов
Майкл Дуглас рассказал о жизни Джека Николсона после исчезновения с экранов
Первый продюсер Никитюк раскрыл ее гонорар на заре карьеры
Первый продюсер Никитюк раскрыл ее гонорар на заре карьеры
Екатерина Тышкевич показала первые фото выписки из роддома
Екатерина Тышкевич показала первые фото выписки из роддома
Тарабарова в мини-юбке показала прогулку с мужем на Мальте
Тарабарова в мини-юбке показала прогулку с мужем на Мальте
Ефросинина показала семейный уикенд с мужем-военным и сыном
Ефросинина показала семейный уикенд с мужем-военным и сыном
Маремуха сообщила о выезде из Украины с сыном
Маремуха сообщила о выезде из Украины с сыном

Личность дня

SKYLERR и Евгений Пронин поженились: первые фото со свадьбы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK