Тарабарова в мини-юбке показала прогулку с мужем на Мальте

Визит Светланы Тарабаровой связан с Детским Евровидением 2026.

Светлана Тарабарова побывала на Мальте, где поддержала 11-летнюю представительницу Украины Эрику Колесниченко на Детском Евровидении 2026. В свободное от работы время артистка смогла познакомиться с островом поближе и провести время с мужем, продюсером Алексеем Бондарем.

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Супруги за руки прошлись по историческим улочкам Валлетты. Фотографиями променада Светлана поделилась в блоге.

Для прогулки певица выбрала монохромный образ с мини-юбкой. Она позировала на фоне старинной архитектуры и рассказала, что во время путешествия также просмотрела три документальных фильма о Мальте, чтобы лучше понять историю и жизнь острова.

Еще Тарабарова отметила, что ей нравится совмещать любимое дело с путешествиями. Артистка добавила, что на Мальте проживают более пяти тысяч украинцев, и посоветовала подписчикам посетить этот остров.

instagram tarabarova

instagram tarabarova

instagram tarabarova

instagram tarabarova

instagram tarabarova

instagram tarabarova

instagram tarabarova

instagram tarabarova

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Светлана и Алексей воспитывают троих детей: 8-летнего Ивана, 6-летнюю Марию и 3,5-летнюю Полину. Ранее певица рассказала, что задумывается о рождении четвертого ребенка.