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Ефросинина показала семейный уикенд с мужем-военным и сыном

Звездная семья похвасталась отдыхом в сафари-парке

Автор: Коваленко Наталья
Ефросинина показала семейный уикенд с мужем-военным и сыном
Ефросинина показала семейный уикенд с мужем-военным и сыном instagram.com/mashaefrosinina

Известная украинская телеведущая, актриса и общественная деятельница Маша Ефросинина поделилась с подписчиками в инстаграме семейными кадрами. Впервые за несколько месяцев звезде удалось провести выходные вместе с мужем Тимуром Хромаевым, который с 2022 года служит в ВСУ, и их 12-летним сыном Александром.

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Семья отправилась на отдых в сафари-парк «Медвино» в Киевской области. Маша призналась, что в условиях постоянного стресса и тревог эта поездка стала для нее настоящим спасением.

Во время короткого отпуска семья успела побывать на экскурсии по огромной территории местного заповедника, покормить диких животных, посетить рыбную ферму и посмотреть сериалы в уютном домике.

«В мире тотального непонимания, как выжить в этом хаосе, я пока изобрела единственную действенную формулу — выспаться/отвлечься от всего — в идеале, дня три-четыре. Рама потом держится пару недель… На этот раз прям джекпот — наш папа дома, и свободный домик в Медвино нашелся… Киев, мы готовы дальше держаться с тобой», — поделилась ведущая.

Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina
Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina
Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina
Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina
Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina
Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina
Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina
Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina
Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina
Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina
Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina
Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina
Ефросинина с мужем и сыном в сафари-парке instagram.com/mashaefrosinina

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Теги:
Маша Ефросинина, шоу-бизнес, дети звезд

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