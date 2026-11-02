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Неплях показала посиделки в парижской уборной со снятым нижним бельем

Анна Неплях также снялась топлес на балконе.

Автор: Дмитрий Сыч
Неплях показала посиделки в парижской уборной со снятым нижним бельем
На фотографиях, как выразилась их виновница, – "искусство ничего не делать".
instagram neplyah

Анна Неплях – 32-летняя обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" – поделилась кадрами из своей поездки в Париж. Модель устроила игривую съемку прямо в гостиничном номере. Она позировала в ванной комнате и на балконе.

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На одних снимках Анна предстала в белом халате с круассаном, а на других – со спущенными трусиками, сидя на унитазе. Также она сфотографировалась во время чтения газеты, продемонстрировав обнаженные бедра.

Для серии кадров на балконе Неплях сняла верхнюю часть одежды, прикрыла грудь руками и позировала в разных соблазнительных ракурсах. Свое сообщение она лаконично подписала: "Искусство ничего не делать".

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

instagram neplyah

Летом Анна подтвердила отношения с предпринимателем Александром Гудковым. Она уже публиковала совместные романтические фото, рассказывала об ожиданиях предложения и знакомства с детьми возлюбленного.

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Модель не в первый раз демонстрирует откровенные образы в соцсетях: ранее она делилась фотосессиями в прозрачом наряде, кружевных колготках и соблазнительных боди.

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Теги:
фото, Париж, модель, ТОПЛЕС, Мисс Украина Вселенная, анна неплях

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