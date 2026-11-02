Неплях показала посиделки в парижской уборной со снятым нижним бельем
Анна Неплях также снялась топлес на балконе.
Анна Неплях – 32-летняя обладательница титула "Мисс Украина Вселенная 2021" – поделилась кадрами из своей поездки в Париж. Модель устроила игривую съемку прямо в гостиничном номере. Она позировала в ванной комнате и на балконе.
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На одних снимках Анна предстала в белом халате с круассаном, а на других – со спущенными трусиками, сидя на унитазе. Также она сфотографировалась во время чтения газеты, продемонстрировав обнаженные бедра.
Для серии кадров на балконе Неплях сняла верхнюю часть одежды, прикрыла грудь руками и позировала в разных соблазнительных ракурсах. Свое сообщение она лаконично подписала: "Искусство ничего не делать".
Летом Анна подтвердила отношения с предпринимателем Александром Гудковым. Она уже публиковала совместные романтические фото, рассказывала об ожиданиях предложения и знакомства с детьми возлюбленного.
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Модель не в первый раз демонстрирует откровенные образы в соцсетях: ранее она делилась фотосессиями в прозрачом наряде, кружевных колготках и соблазнительных боди.