Певица ROXOLANA растрогала кадрами с первого дня рождения дочери
Звезда сцены до сих пор скрывает отца своего первенца
Певица ROXOLANA растрогала кадрами с первого дня рождения дочери instagram.com/roxolana
Популярная украинская певица ROXOLANA (Роксолана Сирота) отпраздновала важную семейную дату. Дочери артистки Софии исполнился один год.
Читай также: Константин Темляк впервые прокомментировал развод с Анастасией НестеренкоПо этому случаю звездная мамочка устроила для именинницы и родных праздник в осенней тематике. Певица украсила праздничный стол яркими сезонными цветами и декоративными тыквами, украшенными блестящими стразами. Главным украшением вечера стал трехъярусный торт в виде традиционного украинского каравая.
Сама именинница предстала на фото в пышном белом платье с элегантной прической, украшенной заколками-ромашками. На одном из кадров девочка с интересом рассматривала многочисленные подарки.
ROXOLANA продолжает оберегать дочь от излишнего внимания публики и не показывает ее лицо. Отца ребенка она также скрывает.
ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana
ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana
ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana
ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana
ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana
ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana
ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana
ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana
ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana
ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana