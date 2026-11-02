Певица ROXOLANA растрогала кадрами с первого дня рождения дочери

Звезда сцены до сих пор скрывает отца своего первенца

Автор: Коваленко Наталья

Популярная украинская певица ROXOLANA (Роксолана Сирота) отпраздновала важную семейную дату. Дочери артистки Софии исполнился один год.

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По этому случаю звездная мамочка устроила для именинницы и родных праздник в осенней тематике. Певица украсила праздничный стол яркими сезонными цветами и декоративными тыквами, украшенными блестящими стразами. Главным украшением вечера стал трехъярусный торт в виде традиционного украинского каравая.

Сама именинница предстала на фото в пышном белом платье с элегантной прической, украшенной заколками-ромашками. На одном из кадров девочка с интересом рассматривала многочисленные подарки.

ROXOLANA продолжает оберегать дочь от излишнего внимания публики и не показывает ее лицо. Отца ребенка она также скрывает.

ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana

ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana

ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana

ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana

ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana

ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana

ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana

ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana

ROXOLANA отпраздновала первый день рождения дочери instagram.com/roxolana