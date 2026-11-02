Константин Темляк впервые прокомментировал развод с Анастасией Нестеренко

Пара состояла в браке около года

Автор: Коваленко Наталья

Украинский актер и военнослужащий ВСУ Константин Темляк впервые публично прокомментировал развод со своей женой, актрисой Анастасией Нестеренко. Пара окончательно расторгла отношения в 2025 году на фоне громкого скандала.

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В интервью для проекта «Наодинці з Гламуром» Темляк рассказал, что они с экс-возлюбленной готовы прийти на помощь друг другу, хотя прежней близости уже нет и общаются они редко.

«Мы близкие друг другу люди, но у нас, конечно, нет такой тесной коммуникации. Тем не менее, если мне нужна будет помощь, я всегда от нее получу. Я надеюсь, что она знает, если ей от меня нужна будет помощь, она всегда ее получит. В остальном мы общаемся не так, как раньше, потому что мы не семья теперь. Это очень грустно, но это факт», — поделился актер.

В настоящее время Темляк защищает Украину в рядах ВСУ на Харьковском направлении. На вопрос об изменениях в личной жизни актер ответил, что сейчас не время для романов.

«Как говорили классики украинского рэпа: "Солдат занят войной, ему не время жениться"», — добавил Константин.

Напомним, что летом 2025 года бывшая девушка актера, фотограф Анастасия Соловьева, обвинила Темляка в домашнем насилии. Впоследствии появились и другие обвинения, в частности относительно переписки интимного характера с 15-летней девушкой. Сейчас по этим фактам продолжается досудебное расследование.