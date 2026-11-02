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Известный ведущий подал в суд на полицейских из-за штрафа

Слава Соломко рассказал о конфликте с правоохранителями

Автор: Коваленко Наталья
Известный ведущий подал в суд на полицейских из-за штрафа
Известный ведущий подал в суд на полицейских из-за штрафа instagram.com/v_solomka

Украинский телеведущий и журналист Слава Соломка впервые в жизни подал в суд. Шоумен решил обжаловать штраф, который ему выписали патрульные полицейские. Звезда назвал действия правоохранителей предвзятыми, нетактичными и абсолютно неправомерными.

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О неприятном инциденте Соломка рассказал в интервью для проекта «Наодинці з Гламуром». По словам ведущего, во время одной из поездок в Киеве ему стало плохо за рулем. Слава почувствовал резкое головокружение и, испугавшись потерять сознание на дороге, сразу свернул на обочину для аварийной остановки.

Буквально через полминуты после остановки к автомобилю ведущего подошли сотрудники патрульной полиции, которые, как выяснилось позже, прибыли в командировку из Запорожья. По словам шоумена, диалог сразу не задался: на просьбу показать подтверждение командировки полицейские ответили: «Не ваше дело».

Соломка передал водительское удостоверение, после чего правоохранители вынесли постановление о штрафе и отказались выдать водителю копию документа.

«У меня началось впервые в жизни судебное разбирательство. Я не знаю, чем это закончится. Хочу верить, что это будет в мою пользу. Меня абсолютно незаконно и нетактично оштрафовали полицейские. Абсолютно неоправданный штраф. Я ехал за рулем, мне вдруг стало плохо. Я почувствовал головокружение, испугался и сразу свернул на обочину, сделал аварийную остановку, потому что еще сознание потеряю и в аварию попаду. Я остановился, прошло 30 секунд, сразу подбегают, как оказалось, полицейские Запорожья. Я говорю, а что патрульная полиция Запорожья делает в Киеве. Говорят, что в командировке, я им: «Покажите». А они мне: «Не ваше дело». Я был в дезориентации, показал водительское удостоверение, они сразу же на меня наклепали постановление и даже отказались давать копию постановления. Я буду бороться за свои права», — подчеркнул ведущий.

В настоящее время Слава Соломка уже подал документы на официальное обжалование штрафа и ожидает судебного заседания.

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Теги:
суд, шоу-бизнес, Вячеслав Соломка

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