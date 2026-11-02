Бывшая Хлывнюка закрутила роман с российским олигархом Абрамовичем

Модель Наталью Гоций увидели на публике с известным бизнесменом

Автор: Коваленко Наталья

Украинская топ-модель Наталья Гоций, у которой ранее был роман с солистом группы «Бумбокс» Андреем Хлывнюком, впервые появилась на публике в сопровождении российского олигарха Романа Абрамовича.

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Пару, слухи о романе которой ходят в СМИ уже несколько лет, сняли папарацци на мероприятиях в рамках Baku International Art Festival в Азербайджане. Фото обнародовало местное издание Oxu.az . На кадрах 60-летний Абрамович и 42-летняя Гоций с короткой стрижкой позировали рядом.

По информации источников, отношения модели и подсанкционного российского бизнесмена начались еще до начала полномасштабного вторжения. Однако это первый случай, когда влюбленных сфотографировали вместе на публике.

Наталья Гоций ранее состояла в браке с украинским предпринимателем Романом Нижником, от которого воспитывает двоих сыновей — Спартака и Тамерлана. В 2021 году у нее были краткосрочные отношения с Андреем Хлывнюком. Пара рассталась из-за плотных рабочих графиков, сохранив дружеские отношения.

В настоящее время Гоций живет во Франции, ведет блог о здоровом образе жизни и спортивный телеграм-канал. Публично ни модель, ни Абрамович свои отношения пока не комментируют.

Наталья Гоций и Роман Абрамович в Баку instagram.com/ruoxuaz