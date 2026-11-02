Камалия впервые назвала имя мужчины, который жестоко избил ее из-за ревности

Инцидент произошел еще в 2024 году

Автор: Коваленко Наталья

Певица Камалия впервые публично назвала имя мужчины, который жестоко избил ее в 2024 году. Тогда скандальные фото артистки с синяками на лице облетели все украинские СМИ, а подозрения в основном падали на ее бывшего мужа — пакистанского миллионера Мохаммада Захура. Хотя артистка неоднократно отрицала это.

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В новом интервью для ютуб-проекта «Очі в Очі» журналистки Марички Довбенко Камалия призналась, что ее обидчиком оказался чиновник и бывший муж экс-вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной — Михаил Стефанишин.

«Я просто любила этого человека всем сердцем, всей душой. И я многое скрывала несколько лет. Это Михаил Васильевич Стефанишин. Фамилия довольно известная в Украине. Цветы, красивые слова, все так романтично. Я себе и подумать не могла, что этот человек сможет вот так поднять руку», — поделилась певица.

Пара познакомилась на афтерпати после концерта Натальи Могилевской через месяц после официального разрыва Камалии с Захуром. По словам артистки, сначала отношения были сказочными, однако уже через полгода ситуация кардинально изменилась.

Михаил Стефанишин и Камалия Фото: Facebook EUCCD

Михаил постоянно ревновал ее к бывшему мужу Мохаммаду Захуру, с которым певица сохранила теплые отношения ради детей. В состоянии алкогольного опьянения Стефанишин неоднократно устраивал приступы агрессии и поднимал на нее руку. На протяжении 3,5 лет отношений после каждого избиения он умолял о прощении и засыпал подарками, а певица каждый раз прощала.

«Потом я уже поняла, что имею дело с психопатом, с нарциссом. Это же постоянные эти эмоциональные качели, и получается, что ты как входишь в зависимость. Каждый раз я убегала и думала: "Все, слава Богу, я убежала". Проходил месяц, и я снова начинала по нему скучать», — призналась она.

После очередного избиения Камалия даже обратилась с заявлением в полицию, однако впоследствии забрала его из-за психологического давления. Окончательно поставить точку в отношениях удалось только тогда, когда певица узнала об измене мужчины с ее собственной подругой.

Напомним, ранее о домашнем насилии и угрозах со стороны Михаила публично заявляла и его бывшая жена Ольга Стефанишина.