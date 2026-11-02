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Хайди Клум поразила образом отрезанной руки на вечеринке по случаю Хэллоуина

Модели накладывали грим почти 10 часов

Автор: Коваленко Наталья
Хайди Клум поразила образом отрезанной руки на вечеринке по случаю Хэллоуина
Хайди Клум поразила образом отрезанной руки на вечеринке по случаю Хэллоуина
Getty Images

Хайди Клум в очередной раз подтвердила свой статус «королевы Хэллоуина». 53-летняя немецкая супермодель и телеведущая устроила юбилейную 25-ю вечеринку HeidiHalloween в Нью-Йорке и поразила гостей своим образом.

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Звезда подиумов появилась на красной дорожке ресторана Cathédrale в костюме отрезанной кровавой руки. Наряд был точной копией ее собственной левой руки — с красным маникюром, кольцом с зеленым камнем и татуировкой «Tom» в честь ее мужа Тома Каулитца.

Хайди Клум на Хэллоуине-2026
Хайди Клум на Хэллоуине-2026
Getty Images

Клум прибыла на мероприятие в спецгрузовике с предупреждающими знаками «Опасно», а выйти из машины ей помогали актеры в желтых костюмах химзащиты.

Хайди Клум на Хэллоуине-2026
Хайди Клум на Хэллоуине-2026
Getty Images

Создание этого жуткого шедевра потребовало многих месяцев работы. Над костюмом традиционно работала команда обладателя премии «Эмми» мастера грима Майка Марино. Сами приготовления в день события длились почти 10 часов.

Хайди Клум на Хэллоуине-2026
Хайди Клум на Хэллоуине-2026
Getty Images

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Теги:
хэллоуин, Хайди Клум, шоу-бизнес

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