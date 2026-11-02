Хайди Клум поразила образом отрезанной руки на вечеринке по случаю Хэллоуина
Модели накладывали грим почти 10 часов
Хайди Клум поразила образом отрезанной руки на вечеринке по случаю Хэллоуина
Getty Images
Хайди Клум в очередной раз подтвердила свой статус «королевы Хэллоуина». 53-летняя немецкая супермодель и телеведущая устроила юбилейную 25-ю вечеринку HeidiHalloween в Нью-Йорке и поразила гостей своим образом.
Читай также: Без макияжа и на больничной койке: Кацурин показал Дорофееву после госпитализацииЗвезда подиумов появилась на красной дорожке ресторана Cathédrale в костюме отрезанной кровавой руки. Наряд был точной копией ее собственной левой руки — с красным маникюром, кольцом с зеленым камнем и татуировкой «Tom» в честь ее мужа Тома Каулитца.
Хайди Клум на Хэллоуине-2026
Getty Images
Клум прибыла на мероприятие в спецгрузовике с предупреждающими знаками «Опасно», а выйти из машины ей помогали актеры в желтых костюмах химзащиты.
Хайди Клум на Хэллоуине-2026
Getty Images
Создание этого жуткого шедевра потребовало многих месяцев работы. Над костюмом традиционно работала команда обладателя премии «Эмми» мастера грима Майка Марино. Сами приготовления в день события длились почти 10 часов.
Хайди Клум на Хэллоуине-2026
Getty Images