Виктор Павлик выложил редкое фото со своей 86-летней матерью

Народный артист Украины нечасто делится такими снимками.

Виктор Павлик порадовал поклонников редким семейным кадром с матерью Александрой Григорьевной, которой исполнилось 86 лет.

Читай также: Муж Горбачевой показал свою 94-летнюю мать и рассказал о договоренности с ней

Артист опубликовал самоснимок с ближайшей родственницей в инстаграм-историях. На фотографии они с родительницей улыбаются. Для сообщения исполнитель выбрал музыкальное сопровождение – песню "Чуєш, мамо", известную в исполнении Назария Яремчука. В свое время эту композицию исполнял и сам Павлик.

instagram viktorpavlik

Певец нечасто показывает семейные моменты с матерью, поэтому новая публикация стала особенно трогательной для его поклонников.

Читай также: Гросу показалась с матерью в вышиванках и поздравила родственницу

Александра Григорьевна живет в Теребовле на Тернопольщине. Виктор Павлик уже давно живет в Киеве, однако старается поддерживать связь с родительницей и по случаю наведывается к ней.