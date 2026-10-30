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Виктор Павлик выложил редкое фото со своей 86-летней матерью

Народный артист Украины нечасто делится такими снимками.

Автор: Дмитрий Сыч
Виктор Павлик выложил редкое фото со своей 86-летней матерью
Мать Павлика живет на Тернопольщине
instagram viktorpavlik

Виктор Павлик порадовал поклонников редким семейным кадром с матерью Александрой Григорьевной, которой исполнилось 86 лет.

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Артист опубликовал самоснимок с ближайшей родственницей в инстаграм-историях. На фотографии они с родительницей улыбаются. Для сообщения исполнитель выбрал музыкальное сопровождение – песню "Чуєш, мамо", известную в исполнении Назария Яремчука. В свое время эту композицию исполнял и сам Павлик.

instagram viktorpavlik

Певец нечасто показывает семейные моменты с матерью, поэтому новая публикация стала особенно трогательной для его поклонников.

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Александра Григорьевна живет в Теребовле на Тернопольщине. Виктор Павлик уже давно живет в Киеве, однако старается поддерживать связь с родительницей и по случаю наведывается к ней.

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Теги:
фото, певец, Виктор Павлик, родственники звезд

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