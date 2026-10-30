Певец пошутил, что сходство со Сковородой ничего не решает

Автор: Коваленко Наталья

Иван Люленов признался, что уже полгода оформляет вид на жительство в Украине instagram.com/ivanliulenov

Известный певец и юморист молдавского происхождения Иван Люленов, который уже более девяти лет живет и строит карьеру в Украине, поделился подробностями оформления официальных украинских документов.

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Недавно артист присоединился к Всеукраинскому радиодиктанту национального единства, после чего сеть «взорвалась» мемами из-за его схожести с выдающимся украинским философом Григорием Сковородой.

В Threads одна из пользовательниц пошутила: «Когда Радиодиктант написал без ошибок, а украинский паспорт все равно не выдали». Люленов с юмором поддержал шутку и в комментарии под сообщением рассказал, что уже полгода проходит сложную бюрократическую процедуру для получения вида на жительство в Украине.

«Последние полгода активно занимаюсь видом на жительство. К сожалению, процедура сложная, прохожу это как все иностранцы, и даже схожесть со Сковородой в миграционной ничего не решает. Но сделаю! Следующий диктант уже буду писать с украинскими документами», — заверил исполнитель.

Иван Люленов переехал из Молдовы в Украину в 2015 году. Популярность приобрел как капитан команды «Стояновка» в юмористическом шоу «Лига смеха». Впоследствии комик начал музыкальную карьеру. Певец полностью перешел на украинский язык и неоднократно заявлял о своем намерении в будущем получить украинское гражданство.