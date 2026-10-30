Перри показала поцелуй с Трюдо на вершине скалы по торжественному поводу

Кэти Перри отметила свой день рождения с Джастином Трюдо.

Американская певица Кэти Перри отпраздновала 42-й день рождения в компании своего возлюбленного – бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Вместо традиционной вечеринки пара выбрала активный отдых на природе.

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Влюбленные отправились в каньон, где поднялись на скалы и покатались на каяках. Фотографиями из путешествия Перри поделилась в инстаграме. На одном из кадров знаменитости нежно целуются на вершине скалы, на других демонстрируют совместные приключения и наслаждаются пейзажами. Не обошлось без праздничного торта.

В сообщении певица поделилась размышлениями о новом этапе жизни. Она отметила, что поначалу не слишком задумывалась о том, что ей исполняется 42 года. Однако впоследствии Кэти, мол, узнала о символическом значении этого числа как "ответе на все". Артистка пошутила, что до сих пор не до конца понимает это изречение, но ей нравится ее новый возраст, особенно возможность встречать его рядом с любимым.

instagram katyperry

instagram katyperry

instagram katyperry

instagram katyperry

instagram katyperry

instagram katyperry

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О романтических отношениях Перри и Трюдо заговорили летом 2025 года, после разрыва певицы с актером Орландо Блумом. С тех пор пару неоднократно замечали вместе на отдыхе, музыкальных фестивалях и других публичных мероприятиях. Влюбленные также регулярно делятся общими моментами в соцсетях.

Кэти воспитывает шестилетнюю дочь Дейзи от Орландо Блума. У Джастина Трюдо есть трое детей от бывшей жены Софи Грегуар: 19-летний Ксавье, 17-летняя Элла Грейс и 11-летний Адриан.